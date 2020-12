Neues Buch über den Schleswiger Künstler : Claus Vahle will immer nur malen

Aufwendig gestalteter Band über das künstlerische Leben des Schleswiger Künstlers Claus Vahle.

Avatar_shz von Joachim Pohl

02. Dezember 2020, 16:23 Uhr

Schleswig | Der junge Mann, der da mit angewinkeltem Bein in kurzen Hosen halb auf dem Boden, halb auf der Kaimauer liegt, erinnert ein bisschen an den jungen Bob Dylan. Die Schuhe hat er ausgezogen, aber nur der rechte ist zu sehen - mit hineingestopfter Socke. Der Jüngling hat einen Stift in der Hand und scheint etwas in ein Buch zu zeichnen. Es ist der junge Claus Vahle, er ist wohl 16, und das Foto ziert den Titel eines neuen Buchs über das künstlerische Leben des in Schleswig lebenden Künstlers, der kürzlich 80 geworden ist. „Eigentlich wollte ich immer nur malen“ lautet der passende Titel des quadratischen Bandes.

Diesen Satz aus einem Vorbereitungsgespräch hat sich der Flensburger Kunsthändler und -kenner Thomas Messerschmidt gemerkt. Er fungiert zusammen mit der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein als Herausgeber des Bandes. „Sein vielschichtiges Œuvre überzeugt und sichert ihm eine bedeutende Stellung im schleswig-holsteinischen Kunstschaffen der zweiten Hälfte des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts“, schreibt Messerschmidt im Vorwort.

Das zeigen nicht zuletzt zwei Listen am Ende des Buches. Vahles Werke finden sich in 40 Fällen im öffentlichen Besitz. Darunter sind das Kieler Kulturministerium, der Museumsberg in Flensburg, Schloss Gottorf, die Kieler Kunsthalle und das Heimatmuseum Marner Skatclub Marne. Einzelausstellungen zeigte der Schleswiger unter anderem 1964 auf Gottorf, 1968 im legendären „Club 68“ an der Kieler Ringstraße, im Künstlerhaus Hannover (1972), im Husumer Nissenhaus (1994) und zum 70. Geburtstag im Stadtmuseum Schleswig. Erst kürzlich war in der Kunsthandlung Messerschmidt in Flensburg die Ausstellung „Claus Vahle zum 80. Geburtstag: Flensburg - Stadt, Land, Förde“ zu sehen.

Geboren 1940 in Göttingen, ging Vahle unter anderem in Schleswig zur Schule und kehrte hierher 1999 zurück, nachdem er seit 1997 in Marne als Kunsterzieher beruflich tätig war. Dort hatte er 1991 den 1. Preis im Wettbewerb „Künstler sehen Marne“ gewonnen.

Das Buch beeindruckt vor allem durch seine überbordende Fülle an farbigen Abbildungen der Werke des Jubilars. Dabei wird vor allem die große thematische und stilistische Vielfalt deutlich. Das über 100 Seiten starke Künstler-Porträt ist nicht chronologisch geordnet, sondern thematisch. „Nähe und Ferne“ zeigt Aquarelle aus Schleswig und Friedrichskoog, aber auch aus San Gimignano und Irland. Auf seinen Reisen hatte Vahle immer den Skizzenblock dabei und hielt seine Eindrücke überall in kleinen Zeichnungen fest.

Er sieht sich selbst als kritischen Realisten, sein Lebenswerk kreist um die Fixpunkte von Realität und Erfindung, wie es Karen Asmussen-Stratmann in ihrem Kapitel schreibt. Er malte das Elbufer mit Kernkraftwerk, den Potsdamer Platz vor seinem Umbau, Tornados im Tiefflug. Immer wieder bezieht er sich auf die großen Vorbilder und Akteure der Kunstgeschichte, zeichnete etwa Cézannes Garten, zitierte Picasso, malte Pechstein und arbeitete in Holz für Paul Klee. Konsequenterweise heißt ein Kapitel „Hommage an die Kunstgeschichte“. Und schließlich sind im Abschnitt „Angewandte Arbeiten“ ganz frühe Werke wie Entwürfe für Bühnenstücke, Plakate und Umschläge für Bücher zu sehen.





>„Eigentlich wollte ich immer nur malen. Der Künstler Claus Vahle – Realität und Verfremdung“, herausgegeben von der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein und der Kunsthandlung Messerschmidt, Flensburg 2020