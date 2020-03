Quern-Neukirchen : Chronikverein macht sich fit für die Zukunft

Neuer Vorstand der Gruppe aus Quern-Neukirchen will ein digitales Archivprogramm aufbauen.

12. März 2020, 09:30 Uhr

STEINBERGKIRCHE | Vor einem Jahr hat sich der Vorstand des Vereins Kirchspielchronik Quern-Neukirchen mit Peter Rux an der Spitze neu aufgestellt. Und der zog jetzt bei der 30. Versammlung Bilanz für 2019.

Wie er berichtete, befindet sich ein digitales Archivprogramm im Aufbau. Als erfreulich bezeichnete er den Zuwachs an Mitgliedern: von 98 auf jetzt 103. Seinen Worten zufolge ist die Digitalisierung von mehreren Hundert Dias eine Fleißarbeit, zumal diese auch beschriftet werden müssen.

Was das geplante Buchprojekt mit Geschichten, die Mitglieder zusammengetragen haben, betrifft, hegt Peter Rux die Hoffnung, dass dieses Ende des Jahres abgeschlossen werden kann. Und dann hatte er mit Blick auf die Chroniken, die der Verein in der Vergangenheit veröffentlicht hat, eine Bitte. Wer sie doppelt hat, darf sie gerne zurück geben. Solche „Rückläufer“ seien angesichts etlicher Nachfragen gerne gesehen.



Sprechstunde soll beibehalten werden





Wenngleich die Sprechstunden jeden ersten Dienstag im Monat von 17.15 bis 19 Uhr im Gemeindehaus Quern nicht stark nachgefragt seien, so Rux, soll dennoch an diesem Angebot festgehalten werden. Dazu ergänzte Archivleiter Mathias Norden, dass es vielfach Anfragen von Menschen gebe, die auf der Suche nach Personen und Sachverhalten aus der Vergangenheit sind. Um diese Anfragen schnell zu erledigen, mache es Sinn, die Chroniken zu digitalisieren, um schneller zu finden, was gesucht wird.

Nachdem Kassenwart Friedrich Greggersen von einer stabilen Finanzlage berichtet hatte, freute sich der stellvertretende Vorsitzende Mathias Jürgensen, dass sich der Verein wieder in „sicherem Fahrwasser“ befinde.

Bürgermeister Johannes Erichsen, der auch Mitglied des Vereins ist, informierte über Aktuelles aus der Gemeinde Steinbergkirche. Dabei ging er auf die notwendige Erweiterung des Amtshauses, das räumlich aus allen Nähten platzt, ein. In der Planung befindet sich auf vier Hektar großer Fläche ein Wohnbaugebiet. Für die Nachnutzung der Altgebäude im neuen Einkaufszentrum sei die Gemeinde bestrebt, dafür Interessenten zu gewinnen. Und zu den Neuheiten in der Gemeinde gehört nach den Worten des Bürgermeisters auch, dass es nun wieder einen Seniorenbeirat gibt. Und da ergriff dessen Vorsitzender Michael Donix das Wort, sprach davon, dass eine Fragebogenaktion gestartet werden soll: „Wir wollen von den Bürgern wissen, wo der Schuh drückt.“

Unter den Gästen war auch Uwe Dumke, zweiter Vorsitzender des benachbarten Vereins „Kirchspielarchiv Steinberg“, dessen Mitglieder am Sonnabend, 28. März, ab 14.30 Uhr in der „Alten Schule Norgaardholz“ tagen. Dazu lud Dumke nicht nur ein, sondern plädierte auch dafür, dass die beiden Vereine zusammenrücken sollten.