Großes Jubiläum in Holt : Christine Thomsen feiert ihren 100. Geburtstag

Christine Thomsen aus Holt wird 100 Jahre alt – und erinnert sich an die Zeit der Pferdefuhrwerke und Dorffeste mit Kapelle.

01. Oktober 2019, 16:43 Uhr

Holt | Der erste Weltkrieg war nicht einmal ein Jahr vorbei, als Christine Thomsen in Weesby das Licht der Welt erblickte. Heute erinnert sie sich mit einem Lächeln an ihre Kindheit: „Damals sah der Ort noch ganz anders aus.“ Morgen kann Christine Thomsen ihren 100. Geburtstag feiern.

Weesby war damals deutlich kleiner, Bauernhäuser und kleine Häuser von Handwerkern prägten das Dorfbild. Auf dem Feld kam der Pferdepflug zum Einsatz und für weite Fahrten wurde die Kutsche eingespannt. Christine Thomsen verlebte mit ihren drei Brüdern eine glückliche Kindheit zwischen Pferden, Kühen und Katzen auf dem Bauernhof.

„Einen Fernseher gab es noch nicht und ein Radio hatten wir damals nicht“, erinnert sie sich. Die Kinder verbrachten stattdessen die Zeit im Dorf, gingen in die Schule, spielten zusammen oder halfen zu Hause. Bereits mit zehn Jahren molk sie Kühe und mit zwölf bekam sie ihr erstes Fahrrad.

Auch an ihre Schulzeit kann sich Christine Thomsen gut erinnern, gab es damals doch nur einen Klassenraum, in dem 50 Kinder saßen und ein Lehrer, der alle Altersstufen gleichzeitig unterrichtete. Christine Thomsen war sehr zur Freude ihrer Eltern gut in der Schule. Am Ende ihrer Schulzeit entschied sich gegen den Besuch einer weiterführenden Schule in Flensburg oder Niebüll, denn damals war es gar nicht so leicht, beide Städte zu erreichen. In das 30 Kilometer entfernte Niebüll fuhr nur einmal in der Woche ein Bus, nach Flensburg gab es immerhin eine tägliche Busverbindung. Ein paar Jahre später absolvierte sie einen „Weißnähkurs“ in Flensburg, denn früher wurde Hemden, Tischdecken oder Schürzen oft in mühevoller Handarbeit selbst hergestellt.

Ob Tanz in den Mai, Dorffest oder Besuche der Gaststätte – mit Freunden ging Christine Thomsen zu verschiedenen Tanzveranstaltungen. „Egal wo, die Kapelle war immer die gleiche, drei Musiker aus Wallsbüll spielten die Tanzmusik“, erinnert sich Christine Thomsen. Bei einer dieser Feiern lernte sie ihren späteren Mann Peter Nikolai kennen. Doch der Krieg kam den beiden dazwischen. Auch ihre Brüder mussten in den Krieg ziehen. Andreas, der zweitälteste Bruder kam nicht mehr zurück. Heinrich, der jüngste Bruder wurde verletzt. Peter Nikolai wurde im Russlandfeldzug gefangen genommen, kehrte jedoch bereits 1946 zurück.

Gern erinnert sich Christine Thomsen an das Weihnachtsfest 1947 zurück: Um 22 Uhr öffnete sich die plötzlich die Tür. Ihr jüngster Bruder Heinrich war aus Belgien zurückgekehrt. Eine Familie aus Ellund hatte ihn mit der Kutsche vom Flensburger Bahnhof mitgenommen und für die letzten zehn Kilometer bis nach Hause lieh er sich ein Fahrrad.

Es folgen Jahre des Familienglücks, die langersehnte Hochzeit im folgenden Jahr und die Erfüllung des Kinderwunsches. Mit der Ehe zieht sie vom elterlichen Bauernhof zum Bauernhof ihres Mannes nach Holt, auf dem sie heute noch wohnt. 1986 verstirbt ihr Mann, doch sie findet Halt in der Familie ihrer Tochter Hella und den vier Söhnen Thomas, Mathias, Hans-Detlef und Andreas.

„Mit dem Hören und dem Sehen ist es nicht mehr ganz so gut“, erzählt Christine Thomsen mit ruhiger Stimme. Doch an schönen Tagen gehe sie gerne im Garten ein paar Schritte mit ihren Söhnen oder der Tochter in Begleitung. Ansonsten setzt sie sich an das große Wohnzimmerfenster und schaut ihren Urenkeln beim Spielen im Garten zu. Die Jubilarin freut sich auf ihre Geburtstagsfeier, zu der die gesamte Familie und Freunde da sein werden.