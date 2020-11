Sörup : Christina Lorenzen gehört jetzt zum Vorstand der Görrissen-Stiftung

Gerd Theilen gibt seinen Vorstandsposten nach 26 Jahren auf.

Avatar_shz von shz.de

05. November 2020, 18:17 Uhr

Sörup | Sich öffentlich zu präsentieren ist nicht ihr Ding. Sie wirken lieber im Hintergrund, haben ein feines Gespür für soziale Verwerfungen und sind präsent, wenn schnelle unbürokratische Hilfe gefordert ist. Die Görrissen-Stiftung ist ein Segen für die Menschen in Sörup. Seit ihrer Gründung im Jahre 1994 hat die Stiftung 480.000 Euro an Hilfen gewährt.

Hinter der Stiftung steht ein lautlos arbeitender Vorstand mit Hans-Jürgen Hansen, Gerd Theilen und Dieter Stoltmann. Gerd Theilen hat vor 27 Jahren die Gründung der Görrissen-Stiftung maßgeblich mit vollzogen. Anlass war der Wille der Stiftungsgeberin Katharine Görrissen, in Sörup auf mildtätigem und kulturellem Gebiet Hilfe und Unterstützung zu leisten.

Die Firma Görrissen betrieb von 1904 bis 1973 einen beachtlichen Mühlenbetrieb im Söruper Ortsteil Winderratt. Zum Andenken an ihren Ehemann, den Getreidekaufmann Arthur Hans Görrissen, der 1978 verstarb, sowie ihren Sohn Hans-Georg, der 1992 verstarb, gab Katharine Görrissen den Anstoß eine Stiftung einzurichten, da keine weiteren erbberechtigten Nachkommen lebten. Das Stiftungskapital stellte sie zur Verfügung.

In den Vorstand der Stiftung, die vom Land anerkannt ist, wurde der langjährige Prokurist des Unternehmens Hans Hansen als Vorsitzender, Gerd Theilen als stellvertretender Vorsitzender und Uwe Christiansen zum Vorstandsmitglied berufen. Im Jahr 2007 kam Hans-Jürgen Hansen als zusätzliches Mitglied in den Vorstand, da Christiansen bekannt gegeben hatte, dass er 2009 ausscheiden will. 2013 übernahm Hans-Jürgen Hansen das Vorstandsamt von seinem Vater. Zusätzlich wurde Bürgermeister Dieter Stoltmann in den Vorstand berufen.

In diesem Jahr erfolgte nun erneut eine Zäsur: Gerd Theilen stellte sein Vorstandsamt zur Verfügung. Christina Lorenzen wurde als neues Vorstandsmitglied berufen.

In einer kleinen Feierstunde würdigte der Vorsitzende das ehrenamtliche Wirken von Gerd Theilen. Seit Gründung der Stiftung vor 27 Jahren habe Theilen den Gründungsgedanken von Katharine Görrissen, Menschen in Not zu helfen, umgesetzt. Da der Vorstand nicht in der Öffentlichkeit tätig ist, sondern ausschließlich im kleinen Vorstandskreis Projekte besprochen und bewilligt werden, gehe vielfach unter, was der Vorstand leiste: Wünsche und Projekte bewerten, aber auch hinter die Kulissen zu blicken, menschliches Elend, soziale Verwerfungen hautnah mitzubekommen. Oftmals sei die Görrissen-Stiftung der letzte Strohhalm, um Not zu lindern.

„Schön war für uns die Möglichkeit, unbürokratisch und schnell Hilfe leisten zu können“, hob Gerd Theilen hervor. Der soziale Wille von Katharine Görrissen, die 2002 verstarb, habe immer als Leitgedanke Pate gestanden, unterstrich Hans-Jürgen Hansen.