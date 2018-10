von Ove Jensen

Wie in der Fernsehserie „Breaking Bad“: In Danzig soll ein pensionierter Chemiedozent eine Amphetamin-Fabrik betrieben haben. Die Polizei in der polnischen Küstenstadt hat den 66-jährigen Wissenschaftler und vier Komplizen jetzt festgenommen. Sie stellte 120 Kilogramm chemische Substanzen sicher, die zur Herstellung von sechs Millionen Portionen Amphetaminen gereicht hätten.