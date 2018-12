Helios-Klinik Schleswig : Chefarzt-Kündigung unwirksam

Entlassener Helios-Chirurg Dr. Hodjat Shekarriz obsiegt vor dem Arbeitsgericht / Richter: Vertrag sieht keine Kündigung vor.

von Joachim Pohl

14. Dezember 2018, 16:10 Uhr

Die Kündigung des Chefarztes Dr. Hodjat Shekarriz durch die Leitung der Helios-Klinik Schleswig ist unwirksam. Shekarriz muss bis zum Ende des Rechtsstreits weiter beschäftigt werden. Das hat eine Kammer des Flensburger Arbeitsgerichts unter Vorsitz des Richters Malte Kriebitzsch gestern beschlossen. Helios hatte den Mediziner im Februar zum Ende dieses Jahres gekündigt und im Sommer sogar beurlaubt (wir berichteten).

Er wird aber nicht gleich am Montag den Kittel überziehen und das Skalpell in die Hand nehmen. Wie in solchen Fällen offenbar üblich, werden die Klinikleitung und ihr Rechtsbeistand zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann entscheiden, wie weiter verfahren wird. Nicht ausgeschlossen ist, dass man das Urteil anfechten und in die nächste Instanz des Landesarbeitsgerichts gehen wird. Für den geschassten Chefarzt ist das Urteil aber ein wichtiger Etappensieg.

Richter Kriebitzsch begründete die Entscheidung der Kammer, zu der außer ihm zwei Schöffen gehören, mit zwei Strängen. Zum einen sei man zu der Überzeugung gelangt, dass der Arbeitsvertrag des Chefarztes zwar eine ordentliche Kündigung durch ihn, Shekarriz, vorsehe, nicht aber durch den Arbeitgeber. Eine außerordentliche Kündigung sei davon unbenommen, auch könne das Vertragsverhältnis nach Erreichen des 60. Lebensjahrs und bei Zahlung einer erheblichen Abfindung beendet werden. Eine ordentliche Kündigung indes sei durch den Arbeitsvertrag nicht abgedeckt.

Der andere Strang betrifft eine Operation, die Shekarriz im Januar an einer älteren Patientin aus dem Kreisgebiet vorgenommen hat. Dabei wurde ihr, wie bereits nach der Verhandlung im Oktober berichtet, ein faustgroßer Tumor aus dem Unterleib entfernt. Die OP verlief reibungslos, der Patientin geht es gut. Die Klinikleitung macht Shekarriz nun Versäumnisse im Zusammenhang mit dieser OP zum Vorwurf. Er habe es unterlassen, einen Gynäkologen hinzuziehen. Außerdem hätte man vor der OP minimalinvasiv eine Probe des Tumors entnehmen müssen, um diese zu untersuchen. Zudem hätte er, so die Klinikleitung, die Patientin ausführlich über alternative Behandlungsmethoden informieren müssen. Diese habe sie aber in einem Gespräch vor der OP ausdrücklich ausgeschlossen und stattdessen auf eine schnelle Operation gedrängt, wie Shekarriz’ Rechtsbeistand Peter Hüttl klar stellte.

Der Richter beurteilte gar nicht erst die Stichhaltigkeit dieser Argumente, sondern machte deutlich, dass diese Sachverhalte zwingend eine Abmahnung hätten nach sich ziehen müssen. Sie seien keinesfalls so gravierend gewesen, dass sie eine sofortige Kündigung ohne Abmahnung rechtfertigen würden. Eine Abmahnung hat es jedoch nicht gegeben.

Zuvor hatte der Richter vergeblich versucht, die beiden Parteien zu einer Einigung vor dem Urteil zu bewegen. Dies hätte ein Ausscheiden Shekarriz’ mit Abfindung sein können. Angebot und Forderung lagen hier am Ende jedoch stolze 87 000 Euro auseinander.