Kammerkonzert Schleswig : Cello-Konzert im Slesvighus

Am Freitag findet im Slesvighus ein Kammerkonzert statt, bei dem eine Cellogruppe ihre Werke präsentiert.

von sn

08. Oktober 2018, 18:44 Uhr

Das erste Kammerkonzert der Saison findet am kommenden Freitag ab 19.30 Uhr im Kleinen Saal des Slesvighus statt. Die Cellogruppe des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters formuliert dabei ihre ganz eigene Liebeserklärung an das vielseitige Instrument: mit Werken von großen Meistern wie Antonín Dvorák und Dmitri Schostakowitsch, aber auch mit unbekannten oder fast in Vergessenheit geratenen Komponisten, zum Beispiel dem mit Tschaikowsky befreundeten Wilhelm Fitzenhagen.

Karten und Infos: Theaterkasse Schleswig, Tel. 04621/25989, per Mail an kasse.schleswig@sh-landestheater.de oder unter www.sh-landestheater.de