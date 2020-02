Langballig : CDU-Ortsverband bestätigt Vorsitzenden Kurt Brodersen im Amt

Niels Engberding ist stellvertretender Vorsitzender und Michael Mangelsen Schriftführer.

Avatar_shz von Wilhelm van de Loo

25. Februar 2020, 15:40 Uhr

Langballig | Der alte Vorsitzende ist auch der neue, das ist das Ergebnis der Vorstandwahlen bei einer Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Langballig. Kurt Brodersen wurde für weitere zwei Jahre einstimmig in dieser Funktion bestätigt. Ihm zur Seite stehen Niels Engberding als stellvertretender Vorsitzender sowie Michael Mangelsen als Schriftführer und Kevin Schober als Kassenwart. Vervollständigt wird das Gremium durch die Beisitzer Sandra Engberding, Tim Kuiper, Dirk Philippsen und Ramona Wischhöfer.

Medizinische Versorgung ist gesichert

In den Berichten aus der Gemeindevertretung wurde darauf hingewiesen, dass die medizinische Versorgung vor Ort auf längere Zeit gesichert ist. Daher bestehe keine Notwendigkeit, über ein ärztliches Versorgungszentrum nachzudenken. Mit einem Faltblatt sollen der Sozialfonds und die Möglichkeiten, ihn in Anspruch zu nehmen, besser bekannt gemacht werden.

Nachdrücklich gefordert wurde, im zukünftigen Regionalplan den Schwerpunkt „Naherholung“ in Langballigau als Kernbereich zu erhalten. Allgemein begrüßt wurde, dass beim Workshop zum Entwurf des Amtsentwicklungsplans am vergangenen Wochenende die Vorstellungen der CDU zur langfristigen wohnbaulichen Entwicklung bestätigt worden seien. Auf Bedauern stieß die Mitteilung, dass der zentral gelegene Bereich „Norderlück“ nicht zur Verfügung steht.

Busangebot wird ab 2021 spürbar verbessert

Innerhalb der Gemeindevertretung ist nach Aussage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Schober die Personalie „Sven-Ole Nissen“ ein besonderes Thema. Durch seine haltlosen Anschuldigungen, Unterstellungen und verbalen Übergriffe vergifte dieser die Arbeitsatmosphäre. Schober kam zu einer bitteren Erkenntnis: „Die Gemeindevertretung verkommt immer mehr zu einer großen Lachnummer.“

Zum Schluss ging der CDU-Bezirksvorsitzende und Kreistagsabgeordnete Thomas Jepsen auf die Kreisebene ein. Für Langballig und seine Umgebung bedeutsam sei die Neuorganisation des Öffentlichen Personennahverkehrs im „Teilnetz Ost“, das ganz Angeln umfasst. Das Angebot an Busverbindungen werde ab Beginn 2021 deutlich verbessert. So fahre der Bus auf der Nordstraße dann zwischen Kappeln und dem Bahnhof in Flensburg, starte und ende also nicht mehr am ZOB.