Kreis Schleswig-Flensburg : CDU lehnt den Kreis-Haushalt ab

CDU verweigert Zustimmung zu mehr Führungspersonal – in einer Sondersitzuung soll heute ein Kompromiss her.

von Gero Trittmaack

09. Dezember 2019, 17:35 Uhr

Schleswig | Die Planung des Haushalts in Kreis Schleswig-Flensburg entwickelt sich zu einer Kraftprobe. Nachdem bekannt geworden war, dass der Kreis entgegen den bisherigen Planungen für das kommende Jahr voraussichtlich mit einem Defizit von mehr zehn Millionen Euro rechnen muss, drohte der CDU-Fraktionsvorsitzende Walter Behrens auf der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses damit, den Haushaltsentwurf der Verwaltung abzulehnen – und auch die SPD signalisierte hierbei Unterstützung.

Vor allem die Personalkostenentwicklung ist der CDU ein Dorn im Auge. Sie lehnte die Schaffung von zusätzlichen 3,75 Führungskräfte stellen für die Modernisierung und digitale Transformation der Verwaltung ab. „Vor dem Hintergrund des zu erwartenden Defizits, können wir uns solche zusätzlichen Kosten nicht leisten“, sagte Behrens, „wird brauchen eine leistungsfähige Verwaltung, aber wir können, um den Vergleich zu bemühen, keinen Porsche und auch keinen Passat leisten. Vielleicht tut es ja auch ein Skoda oder sogar ein Dacia.“

Zusätzlich zu dem Verzicht auf die Planstellen forderte Behrens, vom Gesamthaushalt des nächsten Jahres, der sich auf knapp 400 Millionen Euro beläuft, 1,5 Prozent einzusparen. Auf welchem Wege dies geschieht, bleibe der Verwaltung selbst überlassen. „Auf diesem Wege könnten wir schon einmal sechs Millionen Euro wieder hereinholen“, so Behrens. Die CDU, so der Fraktionsvorsitzende wolle auf jeden Fall verhindern, dass der Kreis wieder in eine solche Schulden-Situation gerät, wie sie gerade überwunden schien. „Das machen wir nicht mit“, erklärte Behrens und verwies darauf, dass sich der Kreishaushalt seit 2012 auf fast 400 Millionen Euro fast verdoppelt habe.

Kritik übte er auch an dem Anpassungsprogramm des Kreises, zu dem Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung gehören. „Das wird mit so großem Aufwand und Personaleinsatz betrieben, dass man den Eindruck haben könnte, die Verwaltung beschäftige sich vor allem mit sich selbst.“

In der Vorlage für den Ausschuss hatte die Verwaltung dargestellt, dass es angesichts des drohenden Minus nicht möglich sei, wie geplant, vier Millionen Euro auf die hohe Kante zu legen – und schon beschlossene Sparmaßnahmen aufgelistet. Die zusätzlichen Führungsstellen zurückzustellen, wurde dagegen als „nicht sinnvoll“ erachtet. Walter Behrens und seine Fraktion sehen das anders und blieben bei ihrer Ablehnung. Da diese Haltung möglicherweise in der Sitzung des Kreistags morgen (14 Uhr im Bürgersaal) zu einer Ablehnung des Haushalts führen könnte, wurden schnell Gespräche zwischen Verwaltung und Politik anberaumt, um das Problem rechtzeitig aus der Welt zu schaffen.

Am vergangenen Freitag fand ein erstes Treffen statt, für heute (16 Uhr) ist eine Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses angesetzt worden. Und bereits eine Stunde vorher treffen sich die Mitglieder zu einer Vorbesprechung. Dass die CDU von ihren Forderungen zurücktritt, ist nicht zu erwarten. „Ich bin konfliktbereit“, sagt Walter Behrens.