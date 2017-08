Trennung vom Ortsverband Jübek : CDU in Bollingstedt wiederbelebt

vergrößern 1 von 1 Foto: 0rg 1 von 1

Die Neugründung des CDU-Ortsverbandes Bollingstedt-Gammellund war eine ganz schnelle Nummer. Es dauerte gerade einmal 37 Minuten, den vor fünf Jahren vollzogenen Zusammenschluss der Ortsverbände Jübek und Bollingstedt wieder aufzulösen und einen kompletten Vorstand für Bollingstedt und Gammellund zu wählen.

Dass die Sitzung am Dienstagabend im Landgasthof Gammellund etwas Besonderes war, wurde schon durch die prominenten Gäste deutlich. Die stellvertretende Landesvorsitzende und Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack, der zuständige Landtagsabgeordnete Andreas Hein und die Bundestagskandidatin Petra Nicolaisen waren gekommen, um Unterstützung zu dokumentieren.

Der jetzt vollzogenen Trennung war im März 2012 ein Zusammenschluss vorausgegangen: Die Bollingstedter CDU war führungslos geworden und hatte Probleme, sich zu behaupten. Als einzige Lösung wurde damals angesehen, sich dem Ortsverband in Jübek anzuschließen, der unter dem Vorsitzenden Gerhard Andresen zum zweitgrößten im Amt avancierte.

Den Anstoß dafür, wieder einen eigenen Ortsverband zu gründen, gab der Landtagswahlkampf in diesem Jahr. Eine junge Truppe unterstützte den Kandidaten Andreas Hein beim Gang von Tür zu Tür in Bollingstedt. Mit dabei war auch der 31-jährige Tim Petersen, der stellvertretende Vorsitzende des vergrößerten Ortsverbandes. Und der machte in diesem Wahlkampf Erfahrungen, mit denen er nicht gerechnet hatte. „Ich habe sehr viel Zuspruch erhalten. Die Leute haben uns gefragt, warum es in Bollingstedt und Gammellund eigentlich keinen eigenen CDU-Ortsverband mehr gibt.“ Tim Petersen wurde am Dienstag zum Ortsvorsitzenden eben dieses Ortsverbandes gewählt.

Sein Stellvertreter wurde Frank Nissen, der für die Kommunale Wählervereinigung Bollingstedt in der Gemeindevertretung sitzt. „Nach einem Jahr bin ich in die CDU eingetreten, weil ich merkte, dass wir von vielen Informationen abgeschnitten waren“, erklärte er in der Versammlung. Wie funktioniert eigentlich ein Flächennutzungsplan? Was ist beim Radwegeausbau zu beachten? Hinweise dazu erhielt er fortan aus der CDU-Kreisgeschäftsstelle. Bei der nächsten Kommunalwahl will Nissen für die CDU antreten. Ein Grund dafür ist, dass nach seinen Beobachtungen „alte Narben“ wieder aufgebrochen sind zwischen Bollingstedt und dem Ortsteil Gammellund, der mit der Aktiven Wählergemeinschaft Gammellund die Mehrheit und den Bürgermeister in der Gemeindevertretung stellt. „Wir wollen als CDU ein Puffer zwischen den Ortsteilen sein – und erreichen, dass ein Bürgermeister gewählt wird, den alle unterstützen.“

Der Vorstand des neuen CDU-Ortsverbandes Bollingstedt-Gammellund wird komplettiert durch die Beisitzer Melf Jürgensen und Bennet Petersen sowie Inke Jensen als Schriftführerin. Alle fünf Vorstandsmitglieder wurden einstimmig von den insgesamt sieben stimmberechtigten Mitgliedern gewählt.

Für den Ortsverband Jübek musste ebenfalls gewählt werden. Vorsitzender bleibt Gerhard Andresen, zu seiner Stellvertreterin wurde Birgit Gosch erkoren, neuer Beisitzer wird Iver Thomsen. Beide erhielten fünf von fünf möglichen Stimmen. Die restlichen anderthalb Stunden vergingen mit mehr oder weniger langen Berichten von Sütterlin-Waack, Hein und Nicolaisen – und der Beantwortung von Fragen aus dem Publikum, das sich um A 20, G 8, Rader Brücke, die Flüchtlingsfrage und Putin sorgte.

von Gero Trittmaack

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:01 Uhr