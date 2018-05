Kommunalwahl : CDU gewinnt die Wahl in Schleswig

Christdemokraten und Grüne sind die großen Gewinner an der Schlei.

von Sven Windmann

06. Mai 2018, 20:00 Uhr

Schleswig Die CDU hat die Kommunalwahl in Schleswig gewonnen. 26,6 Prozent der Wähler stimmten für die Christdemokraten. Damit stellt die SPD (22,5 %) künftig nicht mehr die stärkste Fraktion in der Ratsversammlung. Den größten Zuwachs an Wählerstimmen konnten die Grünen verbuchen. Sie liegen bei 18,4 Prozent (2013 waren es noch 11,6 %). Zulegen konnten auch die Freien Wähler und das Bündnis für Bürger, die beide 7,1 Prozent der Wählerstimmen holten. Der SSW liegt bei 10,4 Prozent. Die FDP liegt bei 3,9 Prozent, die Linke schafft mit 4 Prozent den Wiedereinzug in die Ratsversammlung.

Das Wahlergebnis hat die Zusammensetzung des Rates deutlich durcheinandergewürfelt. 31 Frauen und Männer sitzen künftig in dem Gremium. Die CDU hat neun Sitze, die SPD nur noch sieben. Die Grünen stellen mit sechs Sitzen künftig die drittstärkste Fraktion, gefolgt vom SSW (3). Fraktionsstatus konnten auch die Freien Wähler und das Bündnis für Bürger mit jeweils zwei Sitzen erlangen. FDP und Linke haben jeweils einen Sitz.

Die Wahlbeteiligung lag mit 41 Prozent leicht unter dem Ergebnis von 2013.