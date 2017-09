Neuer Direktor an der Lornsenschule : Carsten Schmolling startet in einem schwierigen Jahr

vergrößern 1 von 1 Foto: Clasen 1 von 1

von Alf Clasen

erstellt am 07.Sep.2017 | 07:52 Uhr

Die Vorschusslorbeeren wurden von allen Seiten verteilt. Vertreter von Ministerium, Stadt, Schülern, Eltern und Kollegium würdigten Carsten Schmolling gestern bei seiner offiziellen Amtseinführung einhellig als den richtigen Mann, um die Lornsenschule in eine gute Zukunft zu führen. Der 58-Jährige hatte die Leitung des Gymnasiums mit Beginn des neuen Schuljahres von seiner Vorgängerin Erdmut Fox übernommen. „Sie können Schulleiter“, betonte Annette de la Motte vom Kieler Bildungsministerium an die Adresse von Schmolling gewandt. Der gebürtige Hesse, der Deutsch und Musik unterrichtet, war vor 17 Jahren vom Internat Louisenlund an die Lornsenschule gekommen, wo er lange Zeit als Chef der Orientierungsstufe bereits eine Führungsaufgabe inne hatte.

Gleichwohl steht Schmolling vor einer großen Aufgabe, denn nach dem Regierungswechsel in Kiel und dem damit verbundenen Schwenk in der Schulpolitik wird womöglich auch die Lornsenschule zurückkehren zum G 9-Modell. Seit der Reform von 2008 galt das „Turbo-Abi“, im vergangenen Jahr hatten die ersten G 8-Abiturienten ihren Abschluss gemacht. „Wir wissen, dass Sie in einem schwierigen Jahr starten“, richtete sich Bürgermeister Arthur Christiansen an den neuen Direktor. „Die Frage G 8 oder G 9 wird viele beschäftigen.“ Möglicherweise, so Christiansen weiter, werde „ein Konzept, das hervorragend geklappt hat“, geändert werden müssen. Der Bürgermeister versprach, dass die Stadt als Schulträger die Lornsenschule in jedem Fall so begleiten werde, „dass es dem Wohl der Kinder und der Schule dient“.

Anfang Januar, noch vor den Informationsveranstaltungen für die künftigen Sextaner, soll die Schulkonferenz über den künftigen Weg entscheiden. Für die Beibehaltung des G 8-Modells müsste in dem Gremium eine Dreiviertel-Mehrheit stimmen – eine hohe Hürde. Ein Trend ist nach außen noch nicht erkennbar. Im Lehrerkollegium gebe es ganz unterschiedliche Meinungen, heißt es.

Schmolling sieht seine Schule „bestens vorbereitet auf alle neuen Ideen und Herausforderungen“. Und nach wenigen Tagen steht für ihn bereits fest: „Ich habe mich für das richtige Amt entschieden. Es macht mir richtig Spaß“, sagte er.

Dass ein Chef am Gymnasium aus den eigenen Reihen kommt, ist die Ausnahme. „Das birgt Risiken. Wertvolle Impulse von außen könnten fehlen“, meinte Tanja Ahlers vom Personalrat. Doch sie zeigte sich vielmehr überzeugt, dass es eine besondere Chance für die Lornsenschule sei, dass mit dem „lieben Carsten“ ein Insider an die Spitze gerückt sei. Und Schülervertreterin Lynn Jürgensen sagte, dass Schmolling in mehrfacher Hinsicht ein Vorbild sei. „Schon allein deshalb, weil Sie bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Schule kommen.“

Auf jeden Fall hat sich Carsten Schmolling im Vergleich mit der Situation an der Domschule in eine „Pole Position“ gebracht, wie es Annette de la Motte von der Schulaufsicht formulierte. „Denn Sie sind schon im Amt.“ Am zweiten Gymnasium der Stadt wartet man hingegen noch immer auf den Nachfolger des in diesem Sommer in Pension gegangenen Direktors Georg Reußner. De la Motte kündigte an, dass der Schulleiterwahlausschuss in der kommenden Woche einen neuen Leiter wählen werde.