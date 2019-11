Eggebek : Carsten Ehlers und Bent Petersen wollen Bürgermeister werden

Nach dem Rücktritt von Stefan Andresen soll Anfang Dezember ein Gemeindeoberhaupt für Eggebek gewählt werden.

15. November 2019, 10:35 Uhr

Eggebek | Nach dem überraschenden Rücktritt von Bürgermeister Stefan Andresen (FWE) leitete sein Stellvertreter Bent Petersen die jüngste Sitzung der Gemeindevertretung. Er dankte Andresen in Abwesenheit für sein ehrenamtliches Wirken in elf Jahren in verschiedenen Positionen für die Gemeinde. Da Andresen auch sein Mandat in der Vertretung niederlegte, rückt für ihn Jürgen Rösler für die Freie Wählergemeinschaft Eggebek (FWE) nach und wurde von Bent Petersen als Gemeindevertreter verpflichtet. Die Wahl eines neuen Bürgermeisters wird in der nächsten Sitzung Anfang Dezember erfolgen.

Wie nach der Sitzung zu erfahren war, werden sich der Fraktionsvorsitzende der FWE, Carsten Ehlers, sowie der stellvertretende Bürgermeister Bent Petersen (CDU) zur Wahl stellen.

Aus dem Bauausschuss berichtete der Vorsitzende Carsten Ehlers über die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet „Osterfeld“. Die ringförmige Erschließungsstraße ist mit einem

Asphaltbelag vorläufig hergestellt. Die vorgesehene Verlängerung des Knicks zum angrenzenden Stapelholmer Weg scheitert an der Forderung des Landesbetriebs für Straßenbau, einen Abstand von sechs Meter zum Fahrbahnrand einzuhalten.

Bei stärkeren Regenfällen staute sich bisher das Wasser in der Norderstraße im Einmündungsbereich zum Stapelholmer Weg. Im Rahmen der Erschließungsarbeiten wurde im angrenzenden Baugebiet ein Regenrückhaltebecken angelegt und die Norderstraße angeschlossen, damit das Wasser dort aufgefangen und versickern kann. Die Bürgersteige im Dichterviertel und in der Osterreihe sollen 2020 im Zuge der Verlegung des Glasfasernetzes saniert werden. Andere Versorgungsträger haben dort ebenfalls Kabelarbeiten vorgesehen. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten werden die Bürgersteige gepflastert.

Aus dem Jugend- und Sportausschuss berichtete Bernd Vollbrecht über den großen Zuspruch beim Sommercamp 2019. Daher wird auch in 2020 in der letzten Juli-Woche wieder ein einwöchiges Camp für 50 Kinder und Jugendliche stattfinden. Erste Planungen sind bereits angelaufen.

In Osterfeld seien die ersten Baugrundstücke bereits verkauft und weitere Verträge würden in Kürze abgeschlossen, teilte Bent Petersen im Verwaltungsbericht mit. Lediglich drei Grundstücke stehen noch zur Verfügung. Im Sommer waren die vier Eggebeker Jungstörche beringt worden. Nunmehr ist eine Nachricht der Storchenwarte Wilhelmshaven beim Storchenvater August-Wilhelm Petersen eingegangen, dass ein Jungstorch wohlbehalten in Spanien gesichtet worden ist und im sonnigen Süden wohl überwintern wird.