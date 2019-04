Westerholz : Campingplatz gerettet

Gleich vier von fünf Vorstandsmitgliedern traten zurück. Nun konnte der Vorstand wieder vervollständigt werden.

17. April 2019

Westerholz | Die weitere Existenz der Campingvereinigung Westerholz stand auf der Kippe. Vier von fünf Vorstandsmitgliedern waren aus Alters- oder Gesundheitsgründen zurückgetreten. Die Bereitschaft, die ehrenamtliche Leitung zu übernehmen, hielt sich sehr in Grenzen. Auf einer Mitgliederversammlung konnte diese Krise nun überwunden werden.

Axel Willy Bohn, seit Jahrzehnten zweiter Vorsitzender und als einziges Mitglied des bisherigen Vorstandes noch im Amt, hatte das Heft des Handelns in die Hand genommen, denn es stand viel auf dem Spiel. Schließlich ist der „eingetragene Verein“ Eigentümer eines der beiden Campingplätze in Westerholz. Vorher im Privatbesitz, stand das Gelände 1973 zum Verkauf. Langjährige Camper, zu denen Bohn gehörte, gründeten den Verein, erwarben die Anlage und übernahmen sie in Eigenregie. Das stand nun vor einer ungewissen Zukunft.

Dies wollte „Camper-Urgestein“ Bohn nicht tatenlos hinnehmen. Ihm gelang es, für die Vorstandsposten Kandidaten zu gewinnen, die auf der Mitgliederversammlung nun gewählt wurden: Rolf Kirsch als erster Vorsitzender, Frank Pötzsch als Kassenwart, Sabine Nothelm als Schriftführerin und Helmut Flege als Beisitzer.

Damit ist die Campingvereinigung Westerholz wieder handlungsfähig und bewirtschaftet weiterhin ihre Anlage mit Clubheim und 47 Stellplätzen. Für Interessenten gibt es eine „Schnuppermitgliedschaft. Anders als bei kommerziellen Betreibern verwalten die Mitglieder ihren Platz selbst, entscheiden über seine Gestaltung und die Regeln des Zusammenlebens.