Fischsterben in Schleswig : Burgsee entwickelt sich zum Sorgenkind

von Sven Windmann

erstellt am 03.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Mehr als zwei Wochen ist es bereits her, dass Spaziergänger die ersten größeren Mengen von toten Fischen im Gottorfer Burgsee entdeckt haben. Erledigt hat sich das Thema aber noch immer nicht. Im Gegenteil: „Wir haben in den letzten zwei Tagen noch einmal einen 500-Liter-Behälter bis oben hin mit Kadavern gefüllt“, sagt Wolfgang Schoofs, Geschäftsführer der Schleswiger Stadtwerke. Die Mitarbeiter der daran angegliederten Umweltdienste hätten in den vergangenen Wochen reichlich zu tun gehabt, um den See von toten Fischen zu befreien und diese zum Tierkörperverwertungsbetrieb nach Jagel zu bringen. Erst jetzt sei nach und nach Land in Sicht. „Wir haben im Auftrag der Stadt fast täglich kontrolliert, die Schleuse zur Schlei hin mehrfach geöffnet und auch zahlreiche Wasserproben entnommen“, sagt Schoofs. Dabei sei aufgefallen, dass es in einigen Bereichen des Gewässers eine gute Sauerstoffsättigung gebe, in anderen aber eine sehr schlechte.

Woran das liegt, damit beschäftigen sich inzwischen mehrere Experten. Neben der Unteren Wasserbehörde des Kreises ist auch das Land eingeschaltet worden. Denn diesem gehört der Burgsee, wie Rathaussprecherin Antje Wendt auf SN-Nachfrage erklärt. Demnach beschäftige sich nun das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) mit dem Fischsterben. Bereits Anfang kommender Woche werde sich ein Fischereibiologe aus der Seenschutzabteilung des LLUR ein Bild vor Ort machen und, so Wendt, auf dieser Grundlage an einer Lösung für das Problem arbeiten.

Bislang allerdings weiß man noch nicht einmal genau, wie es zu dem Sauerstoffmangel und dem damit verbundenen großen Fischsterben kommen konnte. „Es gibt zwar Erklärungsmodelle, doch diese sind im Moment nur Spekulation“, hält sich Wendt bedeckt. Die Holmer Fischer indes, die den Burgsee gepachtet haben und ihn als eine Art großes Aufzuchtbecken für Jungfische nutzen, machen dafür in erster Linie den fehlenden Wasseraustausch verantwortlich. „Wir kämpfen schon seit Jahren dafür, dass da mehr Wasser reinkommt“, sagt Ältermann Jörn Ross. Dabei spiele die Schleuse am Gottorfdamm eine wichtige Rolle. Allerdings könne man diese aber auch nicht einfach durchgängig öffnen, weil der Burgsee dann leerlaufen würde. Der Wasserstand sei dort in der Regel höher als in der Schlei.

Hinzu komme, dass der See seit Jahren immer stärker verlande. Über die Hasselholmer Au und den sogenannten Panzergraben, der von Jagel her kommt, würden nicht nur viele Nährstoffe, sondern auch sehr viel Sand in das Gewässer gespült, der sich dort wiederum absetzt. „Das bedeutet, dass der See dringend mal ausgebaggert werden muss. Das letzte Mal, dass das gemacht wurde, war Ende der 50er-Jahre. Wenn da aber weiter nichts passiert, liegt das Ding bald ganz trocken“, meint Ross.

Was zudem auffällt: Der flache See ist voll von Wasserpflanzen – und damit auch von Wasservögeln. Blesshühner, Reiherenten, Schwäne und Kormorane tummeln sich dort seit Monaten in Massen und finden anscheinend genug zu fressen. Dass die abgestorbenen Pflanzen, aber auch der Kot der Vogelschar dafür sorgen, dass bei deren Abbau Unmengen von Sauerstoff verbraucht werden, darüber hatte bereits vor zwei Wochen Fritz Laß von der Interessengemeinschaft Umweltschutz (IGU) spekuliert. Das wiederum würde die Fische in Bedrängnis bringen.

Warum diese dann aber ausgerechnet in den nördlichen Bereich des Sees geschwommen sind (hier wurden die meisten Kadaver gefunden), wo es offenbar sehr wenig Sauerstoff gibt, bleibt bislang ein Rätsel. Die Fischer vermuten, dass Kormoranschwärme sie in diese Richtung getrieben haben könnten.