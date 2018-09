Ulsnis : Bunter Abend mit dem Chor Colores

Morgen um 19 Uhr treten die Sänger in der Kirche Ulsnis auf.

von sn

07. September 2018, 16:13 Uhr

Beim Schleswiger Chor Colores ist der Name Programm. Bunt und farbenfroh wie die Kleidung der rund 40 Sängerinnen und Sänger ist auch das Repertoire. In den fast 20 Jahren seines Bestehens hat sich der Chor Colores eine feste Fangemeinde aufgebaut. So springt in den Konzerten schnell der Funke über. Morgen tritt der Chor um 19 Uhr in der Kirche Ulsnis auf. Die Leitung hat Björn Mummert. Der Eintritt ist frei. In der Pause bietet der Förderverein Erfrischungen an. Beim Ausgang wird um eine Spende für die Künstler gebeten.