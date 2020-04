SCHLESWIG : Bunte Stoffbeutel für die Tafel

Gruppe um Edeltraut Benecke nähnt 750 große und kleine Einkaufstaschen.

22. April 2020, 17:49 Uhr

Schleswig | Immer wieder beglücken die Nähbegeisterten um Edeltraut Benecke verschiedene Einrichtungen mit ihren Stoffbeuteln, die immer dienstags im „Tilo“ entstehen. „Vor einigen Monaten schon verabredeten wir mit der Tafel, für die Warenausgabe Jutebeutel anzufertigen. Nun haben wir 500 große Einkaufstaschen und 250 kleine Beutel für Obst und Gemüse fertiggestellt“, berichtete Edeltraut Benecke, als die Exemplare jetzt an die Mitarbeiterinnen der Tafel übergeben wurden. Randvoll war der Kofferraum der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Maren Appel, nachdem alles verstaut war. „Wir wollten ursprünglich hauptsächlich weg von den Plastiktaschen, die unsere Kunden häufig dabei haben. Gerade jetzt, wo wir aufgrund des Coronavirus Über-60-Jährige zu Hause beliefern, sind diese Taschen eine großartige Hilfe. Bislang haben wir uns mit Papiertüten beholfen, aber diese Tragetaschen sind viel stabiler und auch schöner“, sagte Appel.

Wer meint, die Mitglieder des Nähkurses seien nun untätig, da aktuell geselliges Werkeln im „Tilo“ nicht stattfindet, der irrt. So benötigt die Tafel auch Behelfsmasken. „Die Produktion ist bereits angelaufen, da die Nachfrage ja überall unübersehbar ist“, sagte Edeltraut Benecke. „Jede Dame näht nun fleißig zu Hause. Dazu benötigen wir allerdings einen anderen Stoff als den der Beutel. Baumwollbettwäsche oder auch Bettlaken eignen sich unter anderem ganz gut. Allein das Gummiband fehlt auch uns. Es ist überall ausverkauft“, so Benecke. Wer solches Gummi noch in der Bastelkiste oder im alten Nähkasten findet oder dünnen Baumwollstoff übrig hat, kann sich gern im Tilo bei Ulrich Krusekopf (Tel. 04621/ 27748) melden, um eine Übergabe zu organisieren.