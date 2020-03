Süderbrarup : Bunte Steine auf dem Marktplatz sorgen für gute Laune

Claudia Hellwig vom ADS-Kindergarten im Familienzentrum Süderbrarup hat im Dorfzentrum kleine Kunstwerke ausgelegt und hofft auf Nachahmer.

31. März 2020, 08:32 Uhr

Süderbrarup | Claudia Hellwig vom ADS-Kindergarten im Familienzentrum Süderbrarup grübelte darüber nach, wie sie auch außerhalb der Kindergartenarbeit online einen Anstoß geben könnte, anderen Menschen Freude und ein Lächeln zu schenken.

Am Sonntagmorgen kam sie auf die Idee, auf dem Marktplatz fröhlich bemalte Steine hinzulegen und mit einem Aufruf zum Mitmachen zu animieren – gedacht, getan. Jetzt steht auf dem Marktplatz ein Wimpel, bemalt von den Kindern, mit einem laminierten Gruß, damit jeder Spaziergänger die Steine finden und sich daran erfreuen und gern auch einen dazulegen kann.

„Für mich ist das auch eine Art zu zeigen, niemand ist allein“, sagt sie und fügt hinzu, dass es sich ja nicht um eine neue Idee handele, es sei aber so einfach und schön.

Jeden Tag verschickt sie Ideen zum Spielen, Basteln, Lesen oder Turnen per E-Mail oder Family-App an die Kindergartenkinder und deren Eltern. „Das macht mir große Freude und wird auch richtig gut angenommen“, sagt sie und freut sich, dass ihre Idee mit den Steinen bei Facebook schon von vielen entdeckt wurde.

Sie bittet, die Steine so aneinander zu reihen, dass zum Beispiel Gartenarbeiten nicht gestört werden. Claudia Hellwig will regelmäßig nachschauen, was sich tut und würde gegebenenfalls auch einzelne Steine verlegen. „So muss sich niemand Sorgen machen, sondern kann sich an bunten fröhlichen Bildern beim Vorbeigehen erfreuen“, sagt sie. Außerdem freue sich sich, wenn viele Bürger mitmachen.