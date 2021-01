Besuch im Impfzentrum Kropp : Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen: „Lassen Sie sich impfen!“

Die Politikerin besuchte auf Einladung des DRK-Geschäftsführer Kai Schmidt das Kropper Impfzentrum.

von Martin Engelbert

21. Januar 2021, 11:23 Uhr

Kropp | Ein gut ausgestattetes Impfzentrum in zentraler Lage in Kropp sowie ein freundliches Team aus Mitarbeitern der Kreisverwaltung, des DRK und der Bundeswehr erwartete die Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen (CDU) bei einem spontanen Besuch. Der Weg ins Impfzentrum war unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erst nach der obligatorischen Temperaturmessung möglich und führte in die Anmeldung, an der zwei Soldaten die persönlichen Daten der Impfwilligen erfassten. Aber nicht nur ältere Bürgerinnen und Bürger waren erschienen, auch ein Arzt und Pflegepersonal hatten sich zu Schutzimpfung eingefunden.

„Und dann“, zeigte Petra Nicolaisen sich fast überrascht, „geht alles ganz schnell: Abholung aus dem Warteraum, Jacke ausziehen und ab in den Behandlungsraum. Nach nicht einmal zwei Minuten ist alles erledigt.“ Die Geimpften müssen anschließend noch für 15 Minuten in den Überwachungsraum – dann können sie wieder nach Hause gehen. „Was mir besonders auffiel, war das besondere Engagement und die gute Stimmung unter den Mitarbeitern aber auch bei den Impfwilligen“, so Nicolaisen nach ihrem Besuch, zu dem DRK-Geschäftsführer Kai Schmidt ganz spontan und kurzfristig eingeladen hatte.

Nach einem Blick in den Impfstoffkühlschrank musste Petra Nicolaisen mit einem Lächeln erkennen, dass sie wohl noch nicht zur Impfung dran und das auch nicht der Grund ihres Besuches sei. „Ich werde natürlich, wie jeder andere auch, warten, bis erst einmal die älteren Bürgerinnen und Bürger, Risikopatienten, Pflegepersonal und Rettungsdienstkräfte geimpft sind. Und dann irgendwann komme ich auch dran.“ Mit ihrem Appell zur Impfung wendet sich Petra Nicolaisen an alle Bürgerinnen und Bürger: „Lassen Sie sich impfen! Nur so werden wir die Ausbreitung der Pandemie in den Griff bekommen und unsere Krankenhäuser und Pflegekräfte entlasten, um dann möglichst bald wieder zu der Normalität zurückkehren können, nach der wir uns alle sehnen.“