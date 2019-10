Bundespolizei entdeckt 53 gestohlene Fahrräder

Ein gutes „Nasengefühl“ führte die Beamten auf die Spur von ukrainischen Dieben

von Gero Trittmaack

10. Oktober 2019, 15:17 Uhr

Handewitt | „Ein gutes Nasengefühl“ nannte Hanspeter Schwartz als Grund dafür, dass seinen Kollegen von der Bundespolizei in der Nacht zu gestern auf dem Autobahnparkplatz Handewitter Forst nahe der Grenze ein „dicker Fisch“ ins Netz ging. In einem geschlossenen Kastenwagen mit ukrainischem Kennzeichen entdeckten die Beamten insgesamt 53 Fahrräder, darunter auch einige E-Bikes, die zuvor in Dänemark gestohlen worden waren. „In der Menge habe ich das noch nicht erlebt, das war ein guter Fang“, sagte der Sprecher der Bundespolizei.

Dass der Wagen kontrolliert wurde, war kein Zufall. „Geschlossene Kastenwagen interessieren uns immer“, sagte Schwartz, „darin können Menschen geschleust, gestohlene Gegenstände transportiert werden, aber auch ganz normale Monteure sitzen. Wir wollen da reinschauen und schauen auch rein.“

In diesem Fall handelte es sich um einem Mercedes Sprinter, in dem zwei Ukrainer im Alter von 23 und 26 Jahren saßen. Die Überraschung kam beim Öffnen des Laderaums – der war bis unter die Wagendecke mit zerlegten Fahrrädern vollgestopft.

Die Männer aus der Ukraine legten ein Papier vor, aus dem hervorging, dass sie die Fahrräder ersteigert hatten. „Darauf sind die Kollegen allerdings nicht hereingefallen“, erklärte Schwartz, „sie ließen den Wagen komplett entladen und kontrollierten die Rahmennummern. Als sich herausstellte, dass nichts übereinstimmte, wurden die Männer mit zur Dienststelle genommen, von wo aus sich die Bundespolizisten an das gemeinsame Zentrum in Pattburg wandten. Dort sitzen viele Dienststellen vom LKA über den Zoll bis zur dänischen Polizei zusammen – und konnten tatsächlich weiterhelfen: Ein Großteil der Fahrräder war zur Fahndung in Dänemark ausgeschrieben. Die dänischen Behörden stellten sofort ein Auslieferungsersuchen, die Ukrainer wurden in Auslieferungshaft genommen.

„Dadurch, dass wir nun mitten in der Nacht einen Tatort in Dänemark und ein Auslieferungsersuchen hatten, wurde die Haft möglich, sonst hätten wir die Männer fahren lassen müssen“, erklärte Schwartz, der die Zusammenarbeit mit Pattburg lobte: „Das hat super geklappt.“

Es wird nun voraussichtlich eine gute Woche dauern, bis über die Auslieferung entschieden ist. „Dann wird es wohl dazu kommen, dass wir die Männer, ihren Waagen und die Räder im Wert von etwa 50.000 Euro an die Grenze bringen – und alles an die dänischen Kollegen übergeben. Dann werden die deutschen Handschellen abgenommen und es klicken die dänischen.“