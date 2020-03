Schleswig : BUND bezeichnet Gülle an der Schlei als „Brunnenvergiftung“

Bund für Umwelt und Naturschutz prangert Wasserverschmutzung an und fordert, die Agrarwende zu erzwingen.

von Gero Trittmaack

09. März 2020, 18:00 Uhr

Schleswig | In der letzten Mitgliederversammlung des Kreisbauernverbandes in Wanderup beschäftigte sich Landespräsident Werner Schwarz in seiner Rede über das Image der Bauern unter anderem mit der Frage, wie man mit den „schwarzen Schafen“ umgehen solle, die beispielsweise die Vorgaben der Gülleverordnung nicht einhalten. Und er lieferte die Antwort gleich mit: Der Bauernverband stehe dazu, die vorgegebenen Regeln einzuhalten. Das habe dem Verband in der jüngeren Vergangenheit auch schon zwei Kündigungen eingebracht. Dennoch bleibt Schwarz dabei: „Wir wollten unser Verhalten überprüfen – und wenn ein Nachbar dagegen verstößt, sollten wir auf ihn zugehen und ihn darauf ansprechen.“

Schwere Wasserverschmutzung

Vor wenigen Tagen aber kam der Hinweis vom Bund für Umwelt uns Naturschutz (BUND) – und der wandte sich an die Öffentlichkeit. „Aktuell sind an den Ufern der Schlei wieder schwere Wasserverschmutzungen durch Gülle zu beobachten. Der BUND ist sehr besorgt darüber, dass es immer noch Landwirte gibt, die direkt am Schleiufer bei Regenwetter im Winter Gülle auf kaum bewachsene Erde ausbringen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der BUND fordert die Wasserbehörden entlang der Schlei auf, gegen solche „offenkundigen Wasserverschmutzungen“ vorzugehen und keine Sondergenehmigungen für die Gülleausbringung im Februar zu erteilen. Zudem sollte der Bauernverband sich klar gegen derartiges Fehlverhalten positionieren, wenn er daran interessiert ist, das Ansehen der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit zu retten.

Brunnenvergiftung war in früheren Jahrhunderten eines der niederträchtigsten Verbrechen. Rainer Borcherding, BUND Schleswig

Rainer Borcherding, Sprecher des BUND Schleswig-Flensburg, ist empört: „Brunnenvergiftung war in früheren Jahrhunderten eines der niederträchtigsten Verbrechen. Heute pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass die konventionelle Landwirtschaft und insbesondere die industrielle Schweineproduktion die Böden, das Grundwasser und die Schlei mit Nitrat überlasten. Es ist unverständlich, wie Landwirte immer noch davon fabulieren können, bösartige Messfehler der Behörden oder der Kot von Schwänen seien an der Überdüngung des Grundwassers und der Schlei Schuld.“ Nach Ansicht des BUND habe sich die Landwirtschaft über Jahrzehnte freiwillig in eine Spirale der Industrialisierung und Subventionierung begeben, die immer mehr Schäden in der Umwelt hinterlasse und auch immer mehr Bauern in den Ruin treibe. Borcherding: „Die hilflosen Versuche der konventionellen Landwirtschaft, mit grünen Kreuzen auf dem Acker zu zeigen, dass ihnen das langsam unheimlich wird, während sie aber weiter wie bisher Gift spritzen wollen, zeigen, dass endlich eine Agrarwende erzwungen werden muss. Aus eigener Kraft ist die Landwirtschaft offensichtlich dazu nicht in der Lage.

BUND rät zu Bio-Produkten

Der BUND ruft die Verbraucher auf, bevorzugt Bio-Produkte zu kaufen und weniger Fleisch zu essen. Die Politik müsse auf EU-Ebene dafür sorgen, dass die „ziellos an Landwirte ausgeschüttete Flächenprämie“ umgelenkt wird in zweckgebundene Subventionen für Umweltmaßnahmen.

Boden darf nicht mit Wasser gesättigt sein

Die Landwirtschaftkammer in Rendsburg sieht sich als Dienstleister für die angeschlossenen Berufsstände, nicht aber als Interessenvertretung. Peter Lausen ist Leiter der Meldestelle Wirtschaftsdünger und so eine Art Gülleberater. Was in Sachen Gülle erlaubt und verboten ist, müsste eigentlich jedem Landwirt klar sei, sagt er. Grundsätzlich sei das Ausbringen von Gülle im Februar erlaubt. „Aber es gibt da Ausnahmen“, sagt der Fachmann. Vor allem dürfe der Boden nicht mit Wasser gesättigt sein. „Davon muss sich jeder Landwirt überzeugen, bevor er die Gülle ausbringt.“ Bei Hanglagen wie an der Schlei gelten verschärfte Vorschriften. Werde dagegen verstoßen, müsse das Landesamt für Umwelt und ländliche Räume eingeschaltet werden.