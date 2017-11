Parken im Schleicenter : Bürokratiemühlen mahlen langsam: Knöllchen-Post nach fast zwei Jahren

vergrößern 1 von 1 Foto: Ove Jensen 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 07.Nov.2017

Claudia Böttcher war etwas irritiert, als sie neulich ein Schreiben der Firma „Play Fair Parking“ aus Hamburg im Briefkasten hatte. Sie sollte 37,60 Euro bezahlen, weil sie auf dem Schleicenter-Parkdeck die zulässige Parkzeit von drei Stunden überschritten hatte. Was sie besonders wunderte, war das Datum, an dem sie zu lange geparkt haben sollte: 7. Dezember 2015. Vor fast zwei Jahren.

Ein Irrläufer? Ein skurriler Einzelfall? Offenbar nicht. Claudia Böttcher hörte sich im Bekanntenkreis und auf Facebook um – und stellte fest: Offenbar hat „Play Fair Parking“ in den vergangenen Tagen und Wochen reihenweise solche Briefe verschickt. Oft ging es um Parkraumverstöße aus 2016, manchmal auch um Verstöße aus dem laufenden Jahr. Kaum eine Forderung dürfte aber so alt sein wie die, mit der sich Claudia Böttcher jetzt konfrontiert sieht. Denn die Privatfirma aus Hamburg hatte die Parkraumüberwachung auf dem Schleicenter erst kurz vor jenem 7. Dezember 2015 übernommen. Vorher kamen die Tickets, die dort verteilt wurden, von der Stadt Schleswig. Die Beamten im Rathaus konnten sich nicht viel Zeit lassen. Bußgelder für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung verjähren nach drei Monaten.

„Play Fair Parking“ aber beruft sich nicht auf die Straßenverkehrsordnung – was für einen privaten Parkdeck-Betreiber auch schwierig wäre – sondern auf das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und die darin festgelegten allgemeinen Verjährungsfristen für privatrechtliche Forderungen. Das steht – etwas verklausuliert – auch in dem Brief, den Claudia Böttcher bekommen hat. Dazu der Hinweis: „Abschließend bitten wir um Verständnis, dass wir als bundesweit tätiges Unternehmen mit dieser Zahlungserinnerung aus verwaltungstechnischen Gründen erst jetzt auf Sie zukommen konnten.“

Moritz Dohna, Inhaber und Geschäftsführer von „Play Fair Parking“, möchte dazu auf Nachfrage der Schleswiger Nachrichten nicht viel sagen. Er erklärt lediglich: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns zu internen Prozessen gegenüber der Presse nicht im Detail äußern. Oder würde uns Ihr Chefredakteur Ihre internen Prozesse darlegen? Auch werden wir Ihnen sicher nicht begründen, warum vereinzelte Forderung 20 Monate alt sind, da dies mehrere Gründe haben kann.“

Rechtlich scheint Dohna auf der sicheren Seite zu sein. „So ärgerlich es ist – die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre“, sagt Vivian Rehder von der Verbraucherzentrale in Kiel. Immer wieder fragen sich Betroffene auch, ob Privatunternehmen überhaupt befugt sind, Knöllchen zu verteilen – und zudem Summen aufzurufen, die deutlich über den Sätzen aus der Straßenverkehrsordnung liegen. Diese Praxis breitet sich in Deutschland zwar immer mehr aus, ist aber noch relativ neu, so dass es noch keine höchstrichterlichen Urteile gibt. Die Tendenz in der Rechtssprechung ist aber klar: „Play Fair Parking“ darf als privater Pächter eines öffentlich zugänglichen Parkplatzes Vertragsstrafen kassieren, wenn – wie es auf dem Schleicenter der Fall ist – die Autofahrer auf die Parkzeitbegrenzung eindeutig hingewiesen werden.

Claudia Böttcher hat die geforderten 37,60 Euro erst einmal nicht bezahlt. Sie hat „Play Fair Parking“ um einen Nachweis dafür gebeten, dass sie am 7. Dezember 2015 tatsächlich falsch geparkt hat. Als Antwort erhielt sie kein Beweisfoto, sondern nur die Ankündigung, dass man ein solches Foto „im Fall einer juristischen Auseinandersetzung“ vorlegen werde.