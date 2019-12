Medelby : Bürgerwindpark nimmt Fahrt auf

DasProspekt für das 20-Millionen-Euro-Projekt „Medelby II“ ist fertig und wird an die rund 500 Gesellschafter verteilt.

Avatar_shz von shz.de

20. Dezember 2019, 14:19 Uhr

Medelby | In Deutschland dürfen Vermögensanlagen nicht ohne einen Prospekt öffentlich angeboten werden. Rechtzeitig vor Weihnachten ist nun der 100 Seiten starke Prospekt des Bürgerwindpark „Medelby II“ fertig. Allein seine Herstellung und das anschließende Prüfverfahren durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dauerte über ein Jahr. Von Rahmendaten des geplanten Windparks bis hin zu den Risiken und Pflichten der Gesellschafter, der Prospekt geht auf viele Themen ein. Nun findet die Verteilung an die rund 500 eingetragenen Gesellschafter, Bürger vor Ort, statt. „Von Anfang an sollte es ein Bürgerwindpark der betroffenen Gemeinden Jardelund, Osterby, Holt und Medelby sein. Im Vergleich zu anderen Bürgerwindparks hatte hier jeder Bürger zu Beginn das Recht, Gesellschafter zu werden. Diese bekommen nun das Beteiligungsangebot per Post“, erklärt Thomas Jessen, einer der beiden Geschäftsführer.

Mit der Bürgerbeteiligung soll das 20-Millionen-Euro-Projekt nicht nur die Akzeptanz der Anwohner für die fünf neuen Windräder stärken, sondern auch Gelder in die hiesigen Haushalte erwirtschaften. Dass nun fast jeder vierte Bürger ein Gesellschafter des Bürgerwindparks II ist, hängt mit dem Erfolg des ersten Windparks zusammen. Dieser spült nicht nur jährlich Steuereinahmen von 1,5 Millionen Euro in die Gemeindekassen, sondern beschert auch den beteiligten Bürgern eine saftige Rendite.

Jedoch wollen die Geschäftsführer Marcus Hartmund und Thomas Jessen realistisch bleiben. Die Rahmenbedingung im Vergleich zum ersten Windpark haben sich stark verändert, so ist zum Beispiel die Grundvergütung des erzeugten Stroms deutlich gesunken. Dass ähnlich hohe Renditen erzielt werden wie beim Bürgerwindpark I, halten die beiden für ausgeschlossen, dennoch rechnen sie mit einer guten zweistelligen Rendite. Sie sind von dem Erfolg des zweiten Bürgerwindparks überzeugt.

Bei einer Gesellschaftersitzung im Frühling nächsten Jahres werden weitere Eckpunkte entschieden. Wie viel Eigenkapital soll der Windpark haben, wie viel darf maximal ein Gesellschafter investieren oder dürfen neue Bürger der Gemeinden noch mitmachen?, dies sind alles Fragen, die erst in der großen Runde entschieden werden können.