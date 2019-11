Rügge will besseres Mobilfunknetz : Bürgermeister Walter Clausen bittet die Einwohner um Unterstützung

Die Gemeinde Rügge muss geeignete Standorte für Sendemasten anbieten.

04. November 2019, 08:49 Uhr

Rügge | Schlechten bis nicht vorhandenen Mobilfunkempfang gibt es in der Gemeinde Rügge an vielen Stellen. Aus diesem Grund beschloss die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung, sich um die Aufstellung eines Mobilfunksendemastes zu bewerben. Die Telekom bietet dafür eine Aktion an. Voraussetzung für die Bewerbung ist der Nachweis des unzureichenden Mobilfunkempfanges und das Angebot von geeigneten Standorten für eine Antenne auf einem Dach oder eine freie Fläche für einen Mast. Bürgermeister Walter Clausen bittet deshalb nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Ein gemeinsames Ortsentwicklungskonzept ist geplant, das eine Voraussetzung für entsprechende Fördergelder ist. Die Gemeinde Rügge hat einer gemeinsamen Erstellung mit Scheggerott, Wagersrott, Saustrup und Norderbrarup zugestimmt. Hintergrund ist auch das gemeinsame Eigentum am alten Schulgebäude in Norderbrarup. Das Konzept gilt zum einen übergreifend, berücksichtigt aber auch die Interessen jeder einzelnen Gemeinde.

Das für die Gemeinde Rügge sehr wichtige Dorfgemeinschaftshaus, das ehemalige Schulgebäude, ist auch in die Jahre gekommen und die Notwendigkeit von Investitionen an der alten Heizungsanlage und dem Gebäude an sich, sind groß.

Das Ortsentwicklungskonzept bietet Möglichkeiten der vermehrten Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden auf verschiedenen Gebieten. Bürgermeister Walter Clausen brachte während der Sitzung gemeinsam mit den Gemeindevertretern während eines zehnminütigen Brainstormings viele Ideen zu Papier, die weiter geprüft werden.

Weiteres in Kürze:

> Für die Freiwillige Feuerwehr wurden zwei komplette Atemschutzgeräte beschafft.

>Unterstützt werden in diesem Jahr der Verein Frauenzimmer und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit jeweils 100 Euro.

> Die relativ hohe „Forderung“ der Dänischen Zentralbibliothek findet in diesem Jahr keine Berücksichtigung.

> Zum Thema Aktivregion werden folgende Ideen geprüft: Ruheinseln mit Sitzbänken im Gemeindegebiet, Bücher-Telefonzelle, Schwarzes Brett für den Austausch der Bürger.

> Weiterhin wird die Erweiterung der Strassenbeleuchtung geprüft für die Bereiche Norderlück und Süderlück und vorhandene Fördermöglichkeiten.

> Die Vernachlässigung der Hecken- und Knickpflege von einigen Grundstückseigentümern, die zu Einschränkungen im Straßenraum führen, kann nicht hingenommen werden und wird entsprechend aktiv angegangen.