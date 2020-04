Illegale Müllentsorgung in Handewitt : Bürgermeister Thomas Rasmussen: „Das ist eine Straftat

Hinweisschilder sollen Müllsünder künftig abschrecken und die Gemeinde hofft zudem auf wachsame Augen der Bevölkerung.

Avatar_shz von ki

20. April 2020, 07:56 Uhr

Handewitt | Der Müll türmt sich auf dem Grundstück des Bauhofs in Weding. Autoreifen, ein altes Sofa, ein ausrangierter Campingstuhl, Holzreste, zwei Kanister und weitere mit Unrat vollgestopfte Säcke räumten die Mitarbeiter des Bauhofs in den vergangenen zwei Wochen an unterschiedlichen Stellen weg. In der Gemeinde Handewitt häuft sich in jüngster Zeit illegal entsorgter Müll.

„Praktisch in jedem Ortsteil gibt es Schwerpunkte“, klagt Bauhofleiter Malte Block. „Das Aufräumen kostet Zeit, und letztlich zahlen alle Mitbürger.“ Nicht nur das Gehalt der Bauhof-Mitarbeiter, sondern auch die Gebühren der Entsorgung. Die Gemeinde wird als gewerblicher Kunde eingestuft.

Bürgermeister Thomas Rasmussen ärgert das. „Das sind alles keine Kavaliersdelikte, das sind Umweltsünden“, betont er. Beim Ortstermin hat er einen Bußgeldkatalog dabei. Die wilde Ablagerung von Hausmüll wird mit 50 bis 200 Euro geahndet, die Entsorgung von Kühlschränken bis 300 Euro. Für das Wegwerfen von Autoreifen werden sogar bis zu 1500 Euro fällig. Rasmussen kündigt an, die Ermittlungen zu forcieren. Die Mitarbeiter des Bauhofs fotografieren nun jeden Müllhaufen und untersuchen den Fund auf Hinweise, die zum Umweltsünder führen.

Ein Appell geht an die Öffentlichkeit. „Wir wollen die Bevölkerung auch dafür sensibilisieren, es zu melden, wenn sie etwas beobachten“, erklärt der Bürgermeister. Ein Mann ist gerade erst auf frischer Tat ertappt worden. Das Bußgeldverfahren läuft. Auf einer Internet-Plattform für Mängel in der Infrastruktur können Müllfunde gemeldet werden. Konkrete Hinweise zu möglichen Tätern sind telefonisch bei Gemeinde, Bauhof oder gleich bei der Polizei zu melden. Die Kommune stellt in diesen Tagen an einigen neuralgischen Punkten des Müllproblems Schilder auf. Die Aufschrift: „Illegale Müllentsorgung ist eine Straftat!“

Die Müll-Verfehlungen sind mit dem Corona-Virus gestiegen, die Ausgangsbeschränkungen können aber eigentlich keine Erklärung sein. Denn die privaten Recyclinghöfe in der Region hatten auch in den letzten Wochen geöffnet. Am Montag melden sich auch die drei Anlaufstellen des Flensburger TBZ zurück und können nach telefonischer Terminabsprache angefahren werden. „Dort können 99 Prozent des Mülls ohne Sorgen entsorgt werden“, sagt Malte Block. Dabei zeigt er auf die beiden Kanister im Haufen: „Da weiß man nie, was drin ist.“

Thomas Rasmussen: „Ich glaube, dass die Leute jetzt einfach mehr Zeit haben, auf ihren Grundstücken aufzuräumen und sich bei den wilden Müllablagerungen keine Gedanken über die Folgen machen.“ Dieser Gleichgültigkeit hat Handewitt nun den Kampf angesagt.