Fahrdorf : Bürgermeister Frank Ameis: Gemeinde spendet älteren und gefährdeten Bürgern FFP2-Masken

Die Gemeinde hat ein größeres Kontingent Masken bestellt, um besonders gefährdete Bürger besser zu schützen.

02. Februar 2021, 14:26 Uhr

Fahrdorf | Bereits im ersten Lockdown kümmerte sich die Fahrdorfer Gemeindevertretung um Schutzmasken für die Einwohner. Die Freiwillige Feuerwehr Fahrdorf übernahm die Verteilung der Alltagsmasken. Da nun die Corona-Schutzmaßnahmen das Tragen von FFP2- oder zumindest medizinischen Masken vorschreiben, startet Fahrdorfs Gemeindevertretung um Bürgermeister Frank Ameis nun eine erneute Hilfsaktion.

Die Gemeinde Fahrdorf hat ein größeres Kontingent an FFP2-Masken geordert, um insbesondere gefährdete Bürger zu schützen. Den Gemeindevertretern ist es wichtig, dass jeder Fahrdorfer kurzfristig eine FFP2-Maske erhält, wenn er sich diese aus gesundheitlichen Gründen oder aus Altersgründen nicht selber besorgen kann. Angesprochen sind zuerst alle Bürger ab 60 Jahren und jüngere, sofern sie einer Risikogruppe angehören. Die gespendeten Masken sollen vorrangig dort eingesetzt werden, wo eine Anschaffung aus finanziellen Gründen schwierig ist oder sich ältere Mitmenschen nicht mehr aus dem Haus trauen.

Die Bewohner der Seniorenwohnanlage am Pahlhof sowie in der Einrichtung „junges Wohnen“ des DRK- sind bereits mit FFP2-Masken versorgt worden. Auch die Kameraden der Fahrdorfer Feuerwehr wurden bereits ausgestattet, um sich bei Einsätzen bestmöglich schützen zu können.

Die kostenlosen Masken können in der Apotheke in Fahrdorf abgeholt werden und über den Lieferdienst von Edeka Hetzel mitbestellt werden. Zusätzlich werden die FFP2-Schutzmasken am Sonnabend, 6. Februar, von 10 bis 13 Uhr beim Feuerwehrgerätehaus am Mühlenberg ausgegeben.

Außerdem können sich die Bürger direkt an Bürgermeister Frank Ameis wenden unter Telefon 0 46 21 / 935 30. Er organisiert, wenn nötig, dass die Masken direkt zum Empfänger gebracht werden.

Die Fahrdorfer Gemeindevertreter bedanken sich bei allen Sponsoren, die diese Aktion erneut ermöglicht haben.