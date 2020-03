Schleswig in der Coronakrise : Bürgermeister Dose: „Prävention ist das höchste Gebot“

Die Stadt Schleswig schließt weitere Einrichtungen. Gleichzeitig wird an die Vernunft der Bürger appelliert.

15. März 2020, 13:33 Uhr

Schleswig | Die Stadtverwaltung hat am Wochenende beschlossen, im Zuge der Corona-Krise weitere Einrichtungen mit sofortiger Wirkung zu schließen. Die Entscheidung betrifft das Stadtmuseum, die Volkshochschule, das Jugendaufbauwerk und das Jugendzentrum. Die Bücherei wird ab heute nur noch eingeschränkt geöffnet sein.

Die Kommunikation mit den Mitarbeitern im Rathaus soll im Wesentlichen per Mail oder Telefon erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Nur in dringenden Fällen und nach Absprache könne das Rathaus persönlich aufgesucht werden. Immerhin ist das EDV-System im Rathaus nach dem Trojaner-Angriff wieder so weit hergestellt, dass der Mailverkehr wieder funktioniert. Voraussichtlich würden auch die meisten Fachverfahren heute wieder nutzbar sein, heißt es.

Bürgermeister Stephan Dose erklärt: „Das öffentliche Leben wird sehr eingeschränkt. Das ist für uns alle eine schwierige und bisher noch nicht dagewesene Situation. Diese gravierenden Maßnahmen, die derzeit von Land, Kreis, Stadt und Stadtwerken getroffen werden, sind notwendig, um die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.“ Man wisse nicht, was noch auf uns zukomme. „Deswegen ist Prävention das höchste Gebot“, betont Dose.

Auch Bürgervorsteherin Susanne Ross appelliert an die Vernunft der Bürger: „Wir müssen hier als Gesellschaft solidarisch sein. Insbesondere die Gruppe unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger gilt als besonders gefährdet. Es wäre wünschenswert, wenn jüngere Menschen ihre Hilfe beispielsweise beim Einkaufen anbieten.“ Außerdem sollten selbstverständlich auch die Hygieneregeln wie das regelmäßige und gründliche Händewaschen, der Verzicht auf das Händeschütteln und das Meiden von Veranstaltungen beachtet werden“, mahnt Ross und fügt in der Pressemitteilung hinzu: „In diesem Sinne: Passen Sie aufeinander auf und bleiben Sie gesund.“