Atommüll-Endlager bei Sterup : Bürgerinitiative „Angeliter bohren nach“ verärgert über BGE-Studie

Die BI-Sprecherin Ingrid Lohstöter wollte in einer bundesweiten Videokonferenz das Verfahren in neue Bahnen lenken.

Sterup | Salzstöcke bei Sterup und am Langsee bleiben im Fokus der Gesellschaft für Endlagersuche (BGE), die dort weiter prüfen will, ob sie geeignet sind, den in den vergangenen Jahrzehnten angefallenen hochradioaktiven Atommüll aufnehmen zu können. Zum Zwischen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.