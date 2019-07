Schuby : Bürger zeigen wenig Interesse für Stromtrasse

Nur 20 Personen kamen zum zweiten Bürgerdialog in Schuby. Das Großprojekt soll im kommenden Jahr beginnen.

von Silke Schlüter

17. Juli 2019, 11:26 Uhr

Schuby | Seit fast einem Jahr wird am Mittelweg mit Hochdruck gearbeitet. Dort entsteht für mehr als 40 Millionen Euro das neue Umspannwerk Schuby/West. Mit der Inbetriebnahme rechnet Bürgermeisterin Petra Schulze im Frühsommer 2020. Für sie ist das zukunftsweisende Projekt ein Schritt in die richtige Richtung: „Mit dem neuen Umspannwerk wird der zweite Schritt der Energiewende vollzogen, denn es ermöglicht endlich auch den Abtransport der erzeugten erneuerbaren Energie. Damit müssen die Windmühlen nicht dauernd abgeschaltet werden, so dass sie ihren eigentlichen Nutzen endlich voll und ganz entfalten können.“

Sobald Schuby/West fertig ist, geht es Mitte/Ende 2020 mit dem nächsten Großprojekt weiter: Das regionale 110-kV-Stromnetz der SH Netz soll mit der überregionalen 380-kV-Höchstspannungsleitung der Tennet verknüpft werden. Zu diesem Zweck entsteht eine Stromleitung, die zur Hälfte an den Bahnschienen entlang oder parallel zu einer bereits existierenden Trasse verläuft. Im dritten Bauabschnitt entsteht dann noch eine völlig neue Leitung, die auf etwa 1,9 Kilometern über landwirtschaftliche Flächen zum neuen Umspannwerk führt.

Weil diese Baumaßnahmen nicht spurlos an den Einwohnern vorbeigehen werden, erhielten sie kürzlich von der Schleswig-Holstein Netz AG eine Einladung zu einem Bürgerdialog. Doch das Interesse an dem Großprojekt hält sich bisher in Grenzen: Nur rund 20 Bürger und einige Kommunalpolitiker nutzten die Gelegenheit, sich über den aktuellen Planungsstand zu informieren. Für Petra Schulze ist die geringe Beteiligung durchaus erklärlich: „Durch den gewählten Trassenverlauf sind nur wenige Anwohner in Schuby-Weide direkt betroffen. Meines Wissens konnten dort einvernehmliche Regelungen mit den Landeigentümern getroffen worden“, sagt sie.

Ansonsten werden die Bürger vor Ort wohl hauptsächlich mit vermehrtem Baustellenverkehr rechnen müssen, wenn das Material zu den Maststandorten transportiert wird, wie Christine Pinnow von der HanseWerk AG auf Nachfrage erklärt. „Wir bemühen uns aber, den Umfang und die Beeinträchtigungen für die Bürger auf das nötige Minimum zu reduzieren und werden die Betroffenen rechtzeitig vor den einzelnen Maßnahmen informieren“, betont sie.

Auf die Frage, ob es einen Ausgleich für Schäden geben wird, die der intensive Baustellenverkehr auf den Gemeindewegen verursachen könnte, hat die Bürgermeisterin schon eine Antwort: „Ja, den wird es geben. Im Vorfeld wurde der Straßenzustand aufgenommen, so dass bei Bedarf entsprechendes Beweismaterial zur Verfügung steht“, so Petra Schulze.

Abgesehen davon gab es während der Veranstaltung nur vereinzelt Fragen zu den Kompensationsmaßnahmen, die für die neue Leitung umzusetzen sind. Sie betreffen Naturflächen, Knicks, Gehölze und Einzelbäume. Noch nicht hinterfragt wurde, ob die neue Leitung irgendwelche Immissionen verursachen könnte: „Auf beiden Bürger-Dialogen gab es keine Fragen dazu“, teilt Christine Pinnow mit und räumt etwaige Bedenken gleich aus: „Wir halten uns an die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes.“ Mögliche Auswirkungen durch Geräusche oder elektromagnetische Felder habe man im Rahmen der Planfeststellungsunterlagen vorab untersuchen lassen. So wurde unter anderem genau geprüft, in welchem Abstand zur Leitung welche Höhe der Beeinträchtigung zu erwarten ist. „Demnach ist die Beeinträchtigung direkt unter der Leitung am höchsten, allerdings flacht sie zu beiden Seiten schnell stark ab. Die gesetzlichen Grenzwerte werden zu jeder Zeit und jedem Abstand unterschritten“, heißt es von Seiten der HanseWerk AG.

Im nächsten Schritt wird die SH Netz beim Amt für Planfeststellung Energie (AfPE) in Kiel den Genehmigungsantrag für den Leitungsbau einreichen.