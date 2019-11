Steinfeld : Bürger laden illegal Müll ab

Die Gemeinde will eine Videokamera installieren.

18. November 2019, 09:12 Uhr

Steinfeld | Bürgermeister Wolfgang Hinz ist außer sich. Zwischen dem Bushäuschen und den Glascontainern in Steinfeld haben Bürger illegal ihren Müll entsorgt. Nicht nur Müllsäcke, auch ein Kindersitz, eine Krabbelrolle, eine Gummimatte und Porzellan wurden dort einfach abgelegt. Weiterhin wurden zirka 28 Verbundsteine herausgelöst und in den Teich geworfen. „Wir haben diesbezüglich Strafanzeige gestellt. Die Konsequenz ist, dass wir für die Zukunft eine Videokamera installieren werden“, sagte Wolfgang Hinz und fügte hinzu: „Weiterhin werden Hundehinterlassenschaften einfach nicht weggeräumt. Oder, wenn eine Kottüte verwendet wird, finden wir sie in der Umgebung in den Büschen oder im Rasen, weil sie einfach irgendwohin geworfen wird.“ Das kann Geldstrafen nach sich ziehen und Wolfgang Hinz kündigte an, dass er gegen jeden erwischten Fall gnadenlos vorgehen wird.

Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Rechtzeitig zur Gemeindevertretersitzung kam die lang ersehnte Baugenehmigung für den Feuerwehreinstellplatz an. Die Auftragsvergabe wurde umgehend einstimmig beschlossen und der erste zumindest symbolische Spatenstich für das 12,5 mal 7 Meter große Gebäude vor der alten Grundschule soll noch im November sein. Die Kosten sind angesetzt mit 185.000 Euro plus Eigenleistung der Feuerwehr.

Weiteres in Kürze:

>Wie auch in anderen Gemeinden, wurde die Entscheidung über eine Teilnahme am interkommunalen Gewerbegebiet in Süderbrarup wegen Aufklärungsbedarf auf Anfang 2020 vertagt.

>Bekanntmachungskästen stehen nur noch vor der alten Grundschule Steinfeld.

>Der Antrag des neugegründeten Seniorenclubs Steinfeld, das Gemeindewappen mit auf ihrem Stammtischwimpel nutzen zu dürfen, wurde genehmigt.

>Dank dreier Sponsoren können am Dorfteich drei Blutbuchen gepflanzt werden.