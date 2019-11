Markttreff in Brodersby-Goltoft : Bürger gründen eine Genossenschaft

Der Dorfladen in Brodersby-Goltoft kann durch den Einsatz der Bürger weiter betrieben werden.

10. November 2019, 16:52 Uhr

Brodersby-Goltoft | Die Bürger von Brodersby-Goltoft nehmen die Zukunft ihres Dorfladens jetzt selbst in die Hand. Sie gründeten am Freitag um 21.20 Uhr die Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG, die den Betrieb des Geschäftes übernimmt.

170 Menschen waren zum Gründungsort, der St.-Andreas-Kirche, gekommen. Sie standen in langen Schlangen an, um sich in die Anwesenheitsliste einzutragen. Bis in den späten Abend hinein wurden 123 Genossenschaftsmitgliedschaften mit 235 Anteilen gezeichnet. Am nächsten Tag kamen noch weitere 23 Zeichnungen hinzu mit gesamt 54 Anteilen. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme, unabhängig von der Anteilanzahl.

„Es ist unglaublich schön, dass so viele Bürger dahinterstehen und es wirklich wollen“, sagte Bürgermeister Heinz-Erich Puzich begeistert. Thomas Becker, stellvertretender Bürgermeister und einer der Initiatoren, wurde zum 1. Vorsitzenden im Vorstand gewählt, den 2. Vorsitz hat Michaela Rohde. Zuvor berichtete Thomas Becker über den Werdegang des „Markttreffs“ und darüber, dass die aktuelle Betreiberin „Neue Arbeit Nord“ sich komplett aus dem Lebensmittelgeschäft verabschieden will.

„Es stellt sich nicht die Frage, ob wir unseren Laden und Dorftreffpunkt aufgeben, sondern auf welche Art und Weise wir ihn erhalten“, sagte Thomas Becker. Der Dorfladen sei in vielerlei Hinsicht eine feste und wichtige Institution für die Einwohner und auch für die Feriengäste.

Während der ausführlichen Satzungserläuterung durch Joachim Burgemeister vom Genossenschaftsverband Rendsburg kam es zu heftigen Diskussionen, ausgelöst durch einen Bürger, der mit der Art und Weise des Vortrages und mit einem Passus in der Satzung nicht einverstanden war und eine Änderung beantragte. Trotz mehrfacher Erläuterungen ließ er nicht davon ab. Es wurde demokratisch und mehrheitlich gemeinsam darüber entschieden, dass kein Handlungsbedarf bestehe.

Ansonsten war die Stimmung ruhig und in freudiger, stolzer Erwartung, bald im eigenen Laden einkaufen gehen zu können und ihn weiterhin als Post, Geldversorgung und vor allem als Dorftreffpunktcafé zu nutzen.

Joachim Burgemeister erläuterte nicht nur alle Rechte, Pflichten, Aufgaben und Vorteile der Genossenschaft, sondern auch, dass die meisten Kosten durch die Stärkung des Ehrenamtes gespart würden. „Ziel und Zweck ist Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung“, sagte er.

Ingwer Seelhoff, Gesellschafter der ews group GmbH, die die Markttreffprojekte betreut, erklärte dazu: „Es gibt viele gute Erfahrungen aus anderen Dörfern, die ihren Markttreff zu einer Genossenschaft umgewandelt haben, um die nahe Grundversorgung zu sichern.“ In den Aufsichtsrat wurden am gleichen Abend gewählt: Olaf Jansson (Vorsitzender), Hans-Jürgen Hansen-Flüh (stellv. Vorsitzender), Hilke Hansen-Schulz, Claudia Uhlisch-Windmann, Steffi Rohr und Sabine Theis.

Wer noch Teil der Genossenschaft werden möchte, kann sich bis Weihnachten direkt im Laden jeden Sonnabend von 10 bis 12 Uhr informiert und Anteile im Wert von 100 Euro pro Stück erwerben.