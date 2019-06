Steinbergkirche : Bürger bringen Spielplatz in Schuss

Sieben Einwohner arbeiteten eine Woche lang, um die Schäden und Missstände der Anlage zu beseitigen.

von shz.de

28. Juni 2019, 11:19 Uhr

STEINBERGKIRCHE | Nicht lange schnacken, sondern anpacken. Das dachten sich Bürger der Gemeinde Steinbergkirche und legten selber Hand an bei der Sanierung des Spielplatzes an der Schulstraße gleich neben dem Feuerwehrhaus. Außerdem griffen sie auch in ihre privaten Geldbeutel, um das Vorhaben zu finanzieren.

Hintergrund für die Initiative von sieben Steinbergkirchener Bürgern ist der Mängelbericht des TÜV hinsichtlich der Spielplatz-Zustände. In dem waren gravierende Missstände aufgeführt, die dringend beseitigt werden müssen, damit weiterhin auf den Plätzen gespielt werden kann, ohne das Gefahren für die Kinder bestehen. Was vor allem vom TÜV bei der Überprüfung im Herbst vergangenen Jahres bemängelt wurde, war ein unzureichender Fallschutz.

Also schritten Christiane Pareike, Peter Staack, Jürgen Schiewer, Kai-Ingwer Bendixen, Maik Stender, Finn Schlömer und Kai Christiansen zur Tat und brachten den Spielplatz an der Schulstraße innerhalb von einer Woche auf Vordermann. Da wurde der Zaun vom Bewuchs freigeschnitten, der Rasen wurde gemäht, Mutterboden entfernt und durch Sand ersetzt – insgesamt 70 Tonnen. Auch die Fundamente für die Spielgeräte wurden erneuert. Nun darf auf diesem Platz wieder gespielt werden und die Initiatoren sind zuversichtlich, dass der TÜV keine Bedenken mehr hat.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative sind zufrieden und hoffen, dass es in der Gemeinde Nachahmer für ihr Tun gibt. Denn es gibt weitere Spielplätze, die der Sanierung bedürfen. Das wäre, so Jürgen Schiewer, stellvertretender Bürgermeister, wünschenswert und im Interesse der Gemeinde. Ein lebendiges Miteinander sei wichtig, betont er und weist darauf hin, dass sich in Steinbergkirche einiges tut. So stehe der Bau des Nahversorgungszentrums vor seiner Vollendung. Die ersten zwei Supermärkte haben bereits geöffnet, der dritte folgt am 18. Juli. Mit diesem Zentrum, ist sich Schiewer sicher, ist die Versorgungs-Zukunft in der Gemeinde und auch für die Nachbardörfer gesichert.