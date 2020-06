Landesstrasse 40 : Buckelpiste wird nicht saniert

Landesbetrieb plant eine neue Fahrbahndecke zwischen Kropp und Klein Bennebek – richtig schlimm aber wird es erst dahinter.

von Gero Trittmaack

02. Juni 2020, 18:27 Uhr

Kropp | Der Zustand der Landesstraße 40 ist schon seit Jahren eine Zumutung für jeden Autofahrer. Die Strecke führt von der Bundesstraße 77 an Kropp vorbei in Richtung Klein Bennebek, Alt Bennebek und Meggerdorf und stellt zumindest für den regionalen Verkehr eine wichtige Verbindung über Erfde bis nach Heide dar. Aber die schmale Straße hat ihre Tücken – und die sind abschnittsweise gravierend. Die Fahrbahndecke ist teilweise aufgebrochen, bestenfalls übersät mit Schlaglöchern, aber auch bis zu 15 Zentimeter tiefe Schlaglöcher sind keine Seltenheit, die Fahrbahnmarkierungen sind ausradiert, Querrillen und Neigungen die Regel. Bekannt sind die eklatanten Schäden schon lange, die Schilder, die in grandioser Untertreibung auf Straßenschäden hinweisen, sind schon arg in die Jahre gekommen.

Als unsere Zeitung vor mehr als drei Jahren schon einmal auf den maroden Zustand der Straße hinwies, winkte der damalige Leiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr in Flensburg müde ab: Kein Geld, zu wenig überörtlicher Verkehr.

Seitdem gab es viele Bemühungen, an dem Zustand etwas zu ändern. „Wir haben natürlich versucht, unsere Verbindungen spielen zu lassen“, sagt Stefan Ploog, der Kropper Bürgermeister und Verwaltungs-Chef des Amts Kropp-Stapelholm, auch der zuständige Landtagsabgeordnete Andreas Hein (CDU), sei auf die Angelegenheit hingewiesen worden.

Diese Bemühungen und die Tatsache, dass die Landesregierung zuletzt viel Geld in die Infrastruktur gesteckt hat, brachte tatsächlich einen Umschwung: „Die Fahrbahndecke der Landesstraße 40 zwischen Klein Bennebek und Kropp muss saniert werden. In diesem Zuge wird auch der parallel verlaufende Radweg saniert“, teilte der Landesbetrieb inzwischen mit. Die Arbeiten sollen am 6. Juli beginnen, unter Vollsperrung soll dann einen Monat lang gearbeitet werden.

Für die Autofahrer ist das allerdings nur eine ansatzweise gute Nachricht. Das Teilstück der Landesstraße, das nun saniert werden soll, ist nämlich noch in einem vergleichsweise guten Zustand. Die wirkliche Rumpelstrecke beginnt erst hinter Klein Bennebek. Warum jetzt das noch einigermaßen intakte Stück der Straße zwischen Kropp und Klein Bennebek saniert wird – und nicht die marode Piste dahinter – darauf konnte der zuständige Landesbetrieb gestern keine Antwort geben. Unbeantwortet blieb auch die Frage, ob und wann die Arbeiten im weiteren Verlauf der Landesstraße 40 zu erwarten sind.