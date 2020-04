Schleswiger Köpfe : Bruno Lorenzen – ein Glücksfall für Schleswig

Der 1904 geborene Sohn eines Geschäftsmanns konnte das Amt des Bürgermeisters nur vier Jahre ausüben.

Avatar_shz von Joachim Pohl

27. April 2020, 15:59 Uhr

Schleswig | Als einen „Glücksfall“ für Schleswig haben Chronisten Bürgermeister Bruno Lorenzen bezeichnet, der in schwieriger Zeit Anfang der 1950er Jahre umsichtig und auf gesellschaftlichen Konsens ausgerichtet die Geschicke der Stadt lenkte und entscheidende Weichen für die Zukunft stellte. Er war über Parteigrenzen hinweg und in allen Schichten der Bevölkerung ein außerordentlich geschätzter Stadtvater. Lorenzen wiederum verzehrte sich im Dienst für die Stadt und ihrer Bürger.

Die „Liebe zur Stadt“, von der Lorenzen gelegentlich sprach, war ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt worden. Denn sein Vater, der Schleswiger Kaufmann Friedrich Christian Ludwig Lorenzen, setzte sich nach Kräften als ehrenamtlicher Stadtrat und – später – als besoldeter Stadtinspektor für die Belange der Schleistadt ein. Zur Welt kam Bruno Max Christian Lorenzen – so der komplette Name des Juniors – am 7. Januar 1904 in der Wohnung der Eltern im Hause Lange Straße 8. Dort betrieb der Vater eine Eisenwarenhandlung, der eine Maschinenschlosserei angegliedert war. Brunos Kindheit spielte sich also nur wenige hundert Meter vom Rathaus entfernt ab.

Bruno Lorenzen besuchte die Domschule, die er mit dem Zeugnis der Mittleren Reife verließ. Bei der Schleswiger Stadtsparkasse absolvierte er eine Lehre im kommunalen Bankfach, in dem er daraufhin einige Jahre tätig war. Neben seinen beruflichen Verpflichtungen engagierte er sich in der örtlichen Jugendarbeit. Dadurch kam er – bis zu der von den Nazis erzwungenen Auflösung der Partei Mitglied der SPD – erstmals mit der praktischen Politik in Verbindung. Zudem betätigte sich Lorenzen journalistisch als Mitarbeiter der sozialdemokratischen Volkszeitung, deren Schleswiger Redaktion von Hans Flatterich, seinem Schwiegervater, geleitet wurde. Dabei konzentrierte er sich auf Themen aus Kunst und Kultur, zwei Bereiche, die ihm sehr am Herzen lagen.

1928 wechselte er in die staatliche Arbeitsverwaltung und war zunächst im Schleswiger Arbeitsamt, später in der Berliner Zentrale beschäftigt. Seine 1939 im Reichsarbeitsministerium übernommene Position im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen konnte Lorenzen nur kurze Zeit wahrnehmen, da er zur Wehrmacht eingezogen wurde und sich als Unteroffizier am Frankreich-Feldzug beteiligen musste. Nach dem Ende des Krieges und dem Zusammenbruch des NS-Regimes musste er sich in Berlin im Wesentlichen als Transport-, Kohlen- und Gartenarbeiter durchschlagen, bis ihm die Arbeitsverwaltung Schleswig-Holsteins Aufgaben in Kiel, Rendsburg und Schleswig übertrug.

Nominiert von SPD und SSW, wurde Bruno Lorenzen als parteiloser Kandidat am 29. April 1950 von der Ratsversammlung mit deutlicher Mehrheit zum neuen Bürgermeister von Schleswig gewählt. Er trat damit die Nachfolge von Jakob Böhme von der CDU an, der das Amt von 1948 an innehatte. In seiner Einführungsrede im Ständesaal hob Lorenzen hervor, dass er sich keiner Partei verbunden fühle. Er werde bei seiner Arbeit zum Wohle der Stadt den „Weg nüchterner Sachlichkeit“ gehen und reiche allen Kräften, „die guten Willens“ seien, die Hand zur gedeihlichen Zusammenarbeit.

Nach kurzer Einarbeitungszeit konnte Lorenzen selbst letzte Skeptiker davon überzeugen, dass er der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz war. Er verlieh der Aufbauarbeit in Schleswig neue Impulse. Zudem galt es zu verhindern, dass nach dem Abzug der Regierung nach Kiel weitere Landesbehörden abwanderten.

Im Mittelpunkt seiner Aktivitäten standen die Errichtung von Wohnraum, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Initiativen auf kulturellem Sektor. Um nur einige Beispiele zu nennen: In der Nordstadt entstanden zahlreiche neue Wohnungen. Mit Erfolg kämpfte er um die Ansiedlung der Zuckerfabrik. In seiner Amtszeit wurde die Ferngasversorgung verwirklicht. Es gelang ihm, das Nordmark-Landestheater zu neuem Leben zu erwecken.

Nach kurzer, schwerer Krankheit starb Bruno Lorenzen am 30. Dezember 1954, wenige Tage vor seinem 51. Geburtstag. Auf öffentlichen Gebäuden wehten die Flaggen auf halbmast. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fand im Stadttheater, das Lorenzen so gerne besucht hatte, die städtische Trauerfeier statt. Am Nachmittag schloss sich die kirchliche Trauerfeier im Dom an. Anlässlich des einjährigen Todestages beschloss der Magistrat, die städtische Mittelschule nach Bruno Lorenzen zu benennen. Dieser bedeutende Schulneubau an der Spielkoppel war auf sein Betreiben hin errichtet worden.