Nach über 30 Jahren die erste Frau : Britta Behrend mischt den „Dampfclub“ auf

Die 60-jährige Schubyerin unterstützt nun 22 technik-interessierte Männer.

16. Februar 2020, 17:45 Uhr

Schleswig | Seit Kindertagen ist Britta Behrend aus Schuby begeistert von Technik und alten Maschinen, Motorrädern und Traktoren. Nun wurde die 60-jährige als erstes weibliches Mitglied im Schleswiger Verein für Technikgeschichte aufgenommen, dem sogenannten Dampfclub. „Super, nach Berufsleben und Kindererziehung habe ich jetzt Zeit für mein Hobby, das meinen Mann und mich seit vielen Jahren verbindet“, sagt Britta Behrend.

Stolz präsentiert sie ihren 27 PS starken Hanomag-Trecker aus dem Baujahr 1962 und freut sich über die herzliche Aufnahme in der Runde der Technik-Tüftler, die seit 30 Jahren gemeinsam eine Mission haben: alte Maschinen pflegen und bewahren, sie am Laufen halten und – als Bildungsauftrag – Ingenieurskunst und Technik vermitteln. Zeitgeschichte zum Erleben, Stauen und Anfassen wartet auf die Besucher der Halle 9 auf dem Gelände des Zentralmagazins der Landesmuseen auf dem Hesterberg, dem ehemaligen Standort des Volkskundemuseums.

Die volkskundliche Sammlung wurde zwar längst nach Molfsee verlagert. Der Dampfclub aber ist in Schleswig geblieben. Viel mehr als nur eine Werkstatt und ein Ausstellungsraum ist das Domizil, das hier an jedem Donnerstag ab 14 Uhr seine Türen öffnet. Es ist eine Begegnungsstätte und ein Treffpunkt für Tüftler, die ihre Leidenschaft verbindet. Für die Gruppe der nun 22 technik-interessierten Männer sowie Britta Behrend gehört der gemeinsame Werkstatt-Tag zum festen Termin der Woche. Als Gruppe erhalten und bewahren, sammeln, pflegen, restaurieren, schrauben, tüfteln und bauen die Vereinsmitglieder an den betagten Geräten und Maschinen. Ebenso wurden sie „in ehrenamtlicher Mission“ mit den Technik-Ausstellungstücken im Freilichtmuseum in Molfsee betraut.

Das verbindet und schweißt zusammen. Und so kommt auch die Gemütlichkeit in Halle 9 nicht zu kurz. Nach der Arbeit warten Kaffee und selbstgebackener Kuchen auf alle. Die Aufgabe in der Küche gehört jedoch den Männern. „Diese Arbeit ist bereits vergeben. Das haben wir hier bestens im Griff“, betont Manfred Hauschild – und serviert Apfelkuchen.

Und wie finden die Männer nun die weibliche Verstärkung in der Vereinsarbeit? „Sehr lobenswert. Ich finde es toll, dass Britta nun dabei ist“, sagt Heinrich Ohlsen. „Wir sind ja auch kein reiner Männerverein“, ergänzt Willy Carstens und erntet einhellige Zustimmung.

Übrigens: Gemeinsam mit 49 weiteren Organisationen wird sich der Technik-Verein im Rahmen der Ehrenamtsmesse präsentieren, die am Sonnabend von 12 bis 16 Uhr im Kreishaus stattfindet.