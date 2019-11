Einsatz am Ärztehaus in Kropp : Brennender Müllcontainer in Kropp

Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend aus.

20. November 2019, 09:52 Uhr

Kropp | Zu einer Rauchentwicklung am Ärztehaus in der Tetenhusener Chaussee wurde die Feuerwehr Kropp am Dienstagabend um 21.45 Uhr gerufen. Fünf Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten drei Fahrzeuge an der Einsatzstelle ein. Es brannte der Bereich der Müllbehälter, direkt am Gebäude. Durch das schnelle Eingreifen der Kropper Wehr konnte ein Übergreifen der Flammen aufs Gebäude verhindert werden. Lediglich ein Fenster wurde durch die starke Hitze beschädigt. Nach 35 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden, diese leitete Ermittlungen zur Brandursache ein.

