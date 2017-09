Amt Südangeln : Breitbandausbau in den Startlöchern

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhl 1 von 1

Mit der Unterzeichnung des Pacht- und Betreibervertrages für den kommunalen Glasfaserausbau im Amt Südangeln wurde die TNG-Stadtnetz GmbH aus Kiel offizieller Betreiber dieses noch zu bauenden Netzes. Die Entscheidung darüber war bereits auf der jüngsten Sitzung des Breitbandzweckverbandes Südangeln (BZV) gefallen. Doch mussten bis zur Bekanntgabe Fristen gewahrt werden. „Wir sind froh und dankbar, dass die Wahl auf uns fiel und wir damit unseren langjährigen Weg, die Versorgung des ländlichen Raumes mit schnellem Internet, nun auch in Südangeln fortsetzen zu können“, sagte Volkmar Hausberg, Geschäftsführer der TNG, der mit Projektleiter Raphael Kupfermann und Privatkundenberater Martin Stadie zur Unterzeichnung des Vertrages nach Böklund gekommen war. Das inhabergeführte Unternehmen habe sich über die vergangenen Jahre zu einem der Hauptakteure bei der Breitbandversorgung in Norddeutschland entwickelt.

Die TNG bietet dabei Produkte an, die bei Kosten von 24,95 Euro pro Monat beginnen und in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und Zusatzleistungen bis zu 54,95 Euro reichen. Ab dem Spätherbst soll die Vermarktung beginnen. Dazu wird das gesamte Verbandsgebiet in vier bis sechs Aktionsgebiete unterteilt. Jeweils sechs Wochen lang werden dort Beratungstermine angeboten. Wer sich innerhalb dieser Frist für einen Glasfaseranschluss entscheidet, erhält nicht nur seinen Hausanschluss kostenlos, sondern kann auch noch zusätzliche Rabatte in Anspruch nehmen. „Mit dem Glasfasernetz wollen wir unseren Mitbürgern ein schnelles, modernes und nachhaltiges Netzwerk zur Verfügung stellen“, erklärte Verbandsvorsteher Andreas Thiessen. Denn zu den unabdingbaren Infrastrukturen gehörten mittlerweile nicht mehr nur die Wasser-, Strom- und Straßennetze, sondern auch eine zukunftsfähige Internetversorgung. Er geht davon aus, dass noch 2018 die ersten Anschlüsse aktiv geschaltet werden. „Der Grundstock ist gelegt, und die Basis ist solide“, sagte Thiessen zum Abschluss.