Erster Spatenstich in Brebel : Breitbandausbau im Amt Süderbrarup: Jetzt geht es los

Avatar_shz von shz.de

23. Januar 2020, 14:00 Uhr

Süderbrarup | Mit Präsenz aller Beteiligten fand am Ohlsen-Haus im Süderbraruper Ortsteil Brebel der erste Spatenstich für den Glasfaserausbau im Amt Süderbrarup statt. Neben den 13 Bürgermeistern und Vertretern des Amtes waren auch Abordnungen der planenden und bauenden Firmen sowie die Bundestagsabgeordneten Petra Nicolaisen dabei. Die Zeremonie fand an der Stelle statt, an der später einer der „POPs“ (Point of Presence) stehen soll.

Leitungswege auf den Grundstücken

„Endlich rollen demnächst auch im Amt Süderbrarup die Bagger“, freute sich Breitbandverbandsvorsitzender Johann Christiansen. Für die Büger sei es nun erkennbar, dass es losgeht. „Ich freue mich so außerordentlich, weil jetzt nach langer Zeit der grauen Theorie, nach den Planungen am Schreibtisch, den Ausschreibungen, den Telefonkonferenzen, der Werbung und den Verhandlungen die handwerkliche Arbeit beginnen kann“, sagte er. Im nächsten Schritt werden die Tiefbaufirmen mit den Endkunden die Leitungswege auf den Grundstücken festlegen. Dazu sind Begehungen vor Ort notwendig. Diese Termine finden nur nach telefonischer Voranmeldung statt. Außerdem können sich die Beauftragten ausweisen.

