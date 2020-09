Aus der Gemeindevertretung : Breitbandausbau gerät ins Stocken

In Steinfeld gibt es Probleme mit den Leerrohren – Baufirma sagt Prüfung zu.

24. September 2020, 18:36 Uhr

Steinfeld | Der Gesprächsbedarf in der Steinfelder Gemeinderatssitzung war groß. 20 Einwohner waren gekommen, um zuzuhören. „Der Breitbandausbau ist nun bös’ ins Stocken geraten“, verkündete Bürgermeister Wolfgang Hinz und erläuterte, dass sich beim „Durchblasen“ des Glasfaserkabels ergeben habe, dass nicht alle Leerrohre funktionierten. „Das hat zur Folge, dass die Trassenstrecke teilweise wieder geöffnet werden muss und sich insgesamt alles verzögern wird“, sagte er.

Eigentlich sollte in der Dorf-, Brebelholzer- und Poststraße die Verschleißdecke jetzt aufgetragen werden, gab er an. „Wir können aber das Risiko nicht eingehen, dass diese auch wieder aufgemacht werden muss und wir dann später einen Flickenteppich haben“, sagte Hinz. Er wies darauf hin, dass sich die Arbeiten wohl bis zu einem Jahr verzögern könnten, je nach Wetterlage – „zum Leidwesen der Anwohner“.

Während des Ausbaus sei es es auch zu Schäden an kommunalen Wegen gekommen, die laut Wolfgang Hinz bis zur Maiskampagne geschlossen und behoben sein sollten, so war seine Forderung an die Projektleiter. Hierzu meldete sich der betroffene Landwirt Ralf Schmidt zu Wort, da er Sorge hat, dass man ihn nach der Ernte für Schäden verantwortlich machen würde. „Sind diese denn überhaupt dokumentiert worden?“, fragte er. Bürgermeister Hinz verneinte. Thomas Andersen vom Bau- und Wegeausschuss wurde nun von ihm beauftragt, kurzfristig die Mängel zu besichtigen und umfassend zu dokumentieren.

Auf Nachfrage unserer Zeitung gaben Heinrich Mattsen vom Wasserbeschaffungsverband und Stephan Krahl von der ausführenden Baufirma an, dass es sich beim Breitbandausbau um einen laufenden Prozess handle, der noch nicht abgeschlossen sei. „Ja, es gibt einige Hausanschlüsse, bei denen die Luft nicht ankam. Es muss nun geprüft werden, worin die Ursache liegt“, sagte Stephan Krahl und fügte hinzu, dass dies aber nicht außergewöhnlich sei. Mattsen gab zu den Wegemängeln an, dass bisher keine großen Schäden bekannt seien. Restarbeiten und Mängel sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Wichtiges in Kürze:

>Die Gemeindevertretung folgte dem Vorschlag von Karsten Hinz, den in die Jahre gekommene Spielplatz im Ortskern nicht komplett zu streichen, sondern zu demontieren und leicht zu reparierende Teile auf der Wiese zwischen Sportplatz und alter Schule wiederaufzubauen und gegebenenfalls um eine Sandkiste und eine Wippe zu ergänzen.

> Aufgrund gesetzlicher Änderungen der Bemessungsgrundlage wird die Zweitwohnungssteuer von elf Prozent auf sechs neu festgelegt. Laut Wolfgang Hinz werde keiner schlechter gestellt als vorher.

>Anne Marxen wies während der Einwohnerfragestunde darauf hin, dass laut der Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse spätestens in der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt gegeben werden müssen. Wo keine berechtigten Interessen dagegenstanden, kam Wolfgang Hinz ihrer Aufforderung nach.