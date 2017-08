Schnelles Internet : Breitbandausbau erreicht Norderstapel

vergrößern 1 von 1 Foto: msü 1 von 1

Nach der Entscheidung der Gemeindevertretung Norderstapel, der Telekom den Zuschlag zum Netzausbau für das schnelle Internet zu erteilen, nimmt die Angelegenheit nun schneller als erwartet Fahrt auf. Bürgermeister Rainer Rahn und Heike Stöffel, Vertriebsbeauftragte der Telekom Deutschland, übergaben im Beisein von Holger Kähler, Vorsitzender des HGV Stapelholm und Peter Krüger, technischer Beauftragter der Telekom für die Region, den unterschriebenen Vertrag. Norderstapel war als einzige Gemeinde in der Region nicht dem Zweckverband Breitbandausbau der Ämter Arensharde und Kropp-Stapelholm beigetreten.

Die Telekom steigt nun in die Feinplanung für den Ausbau ein. Parallel werden eine Tiefbau-Firma ausgewählt, Material bestellt und Baugenehmigungen eingeholt. Sobald alle Leitungen verlegt und alle Verteiler aufgestellt sind, erfolgt die Anbindung ans Netz der Telekom. Der Ausbau dauert in der Regel zwölf Monate. Nach Fertigstellung können rund 440 Haushalte Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) nutzen.

„Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig. Bandbreite ist heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom“, sagte Rainer Rahn, Bürgermeister von Norderstapel. „Wir haben mit der Telekom einen starken Partner an unserer Seite. So sichert sich unsere Gemeinde einen digitalen Standortvorteil und wird als Wohn- und Arbeitsplatz noch attraktiver.“ Heike Stöffel ergänzte dazu sichtlich erfreut: „Wir danken der Gemeinde Norderstapel für das entgegengebrachte Vertrauen und werden das Projekt zügig umsetzen.“

Auch die Wirtschaft im gemeindeeigenen Industriegebiet und die Gewerbetreibenden im Ort sind erleichtert über den schnellen Fortschritt. „Wir erhalten damit einen klaren Standortvorteil und sichern Arbeitsplätze,“ so Holger Kähler.

Die technische Umsetzung des Ausbaus wird von der Telekom wie folgt beschrieben. Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das soll für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten sorgen . Die Verteiler werden zu sogenannten Multifunktionsgehäusen (MFG) umgebaut. Die großen grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen. Im MFG wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen. Es gilt die Faustformel: Je näher der Kunde am MFG wohnt, desto höher ist seine Geschwindigkeit.

Für jeden Anschluss soll so zunächst eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s, auch bei Versorgung über andere Anbieter erreicht werden. Im Rahmen des jetzt durch die EU genehmigten Vectoring-Verfahrens verspricht die Telekom den Kunden, zukünftig sogar Übertragungsraten von 100 Mbit/s und in einer weiteren Ausbaustufe bis zu 250 Mbit/s zu erreichen.