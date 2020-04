Brand im Moor – Feuerwehren im Großeinsatz

Avatar_shz von shz.de

19. April 2020, 18:09 Uhr

Wees | Es war ein schweißtreibender Einsatz für die Feuerwehren Oxbüll-Wees-Ulstrup, Munkbrarup und Glücksburg am Sonntagnachmittag: Aus bislang ungeklärter Ursache waren in einem Moorgebiet in Wees mehrere Feuer ausgebrochen. Es hatte sich über mehrere Hundert Quadratmeter ausgebreitet. Der Einsatzort lag mitten im Moorgebiet. Es mussten Hunderte Meter Schlauchleitungen gelegt werden. Mit Feuerpatschen und Löschwasser wurden die Brände bekämpft. Zwischenzeitlich waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort. Nach rund zwei Stunden war der letzte Brand gelöscht, ein Übergreifen des Feuers auf den naheliegenden Wald konnten die Einsatzkräfte verhindern. Die Brandursache ist noch unklar.