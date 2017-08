Struxdorf : Botschaft von der Kirchturmspitze

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhl 1 von 1

Im Zuge der Sanierung des Glockenturms an der St.-Georg-Kirche von Struxdorf wird auch die Turmspitze erneuert. Diese besteht aus einer drei Meter langen Eisenstange, die auf dem Kaiserstiel aufgesetzt ist. Sie ist mit Schmiede-Ornamenten verziert und trägt eine Kugel sowie einen Wetterhahn.

Schmiedemeister Karl-Lorenz (Charlie) Munnecke erhielt den Auftrag, die Spitze zu überarbeiten sowie Kugel und Wetterhahn zu vergolden. In seiner Schmiedewerkstatt wurden die Einzelteile voneinander getrennt. Der Wetterhahn aus Kupfer war festgerostet und drehte sich vermutlich schon lange nicht mehr. Außerdem hatte Korrosion dafür gesorgt, dass der Querschnitt der haltenden Eisenstange sich etwa auf die Hälfte reduziert hatte.

Die etwa 30 Zentimeter durchmessende Kupferkugel, die unter dem Hahn angebracht war, war auf der Oberseite festgelötet. Unten war sie offen, damit Schwitzwasser entweichen konnte. „Da hier das Kupfer nicht direkt mit dem Eisen in Verbindung stand, war auch die Stange nicht angegriffen“, erklärte Munnecke. „Doch als wir die Kugel von der Stange lösten, klapperte etwas darin“, erinnert sich Martina Jäger, die damals noch Mitglied des Kirchengemeinderats war. Mit etwas Fingerfertigkeit und Glück erbeutete das Team zwei Fläschchen aus der Kugel. Die eine enthielt nur noch einen feuchten Klumpen Zellulose, der wohl früher einmal ein Blatt Papier gewesen war. Der zweiten Flasche konnte man einen maschinengeschriebenen Zettel entnehmen, der am 28. September 1966 von Johannes Trahn, dem damaligen Vorsitzenden des Kirchenrates, unterschrieben worden war. Trahn listet in diesem Schreiben die ausgeführten Arbeiten, ihre Notwendigkeit und die ausführenden Firmen an und endet mit dem Satz: „Unser aller Wunsch ist es, dass die ausgeführten Arbeiten allen Wind-, Wetter- und Naturgewalten standhalten, dass der Frieden in der Welt erhalten bleibt und das geteilte Deutschland bald wieder vereint wird.“

An der Turmspitze selbst wird das abgängige Material wieder aufgeschweißt und die Halterung an den neuen Kaiserstiel angepasst. Die Eisenteile werden entrostet, grundiert und lackiert. Kugel und Hahn erhalten eine Auflage aus Blattgold. „Und auf jeden Fall werden wir auch wieder eine Zeitkapsel mit aktuellen Beilagen hineinstecken“, ergänzt Kirchengemeinderätin Birte Munnecke. Diese würde dann aber aus modernen Materialien bestehen und sicher bis zum nächsten Vergolden der Kugel überdauern.