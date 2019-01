Erfde : Boßel-Sieger bekamen einen Schinken

Zum 23. Mal fand das Straßen-Boßeln in Erfde statt.

von shz.de

02. Januar 2019, 17:02 Uhr

Bereits zum 23. Mal fand das Straßen-Boßeln der Erfder Wählergemeinschaft für Jung und Alt statt. „Es macht immer wieder Spaß, sich einmal ganz zwanglos an der frischen Luft zu bewegen“, so Kirsten Holst und Inke Weber vom Organisations-Team. Der 7,4 Kilometer lange Rundkurs zog sich bis zur Gemeinde Tielen. Jüngster Teilnehmer war der achtjährige Eric Schott. Für Seniorteilnehmer Wolfgang Lesch (71) hat das Boßeln schon richtige Tradition. In fünf Gruppen ging es auf eine dreistündige Tour. Auch die Mannschaft „60 ist die neue 30“ (Foto) mit Werferin Marga Lesch aus Erfde ging an den Start. Den ersten Preis – einen Schinken – gewann die Gruppe „Gesa mit den Jungbullen“ mit 137 Würfen vor den „Motorradfreunden Erfde“ (140) und „Die Viererbande“ (126).