Voraussichtlich ab August : Bollingstedt richtet Naturgruppe ein

12. Juni 2019, 08:40 Uhr

Bollingstedt | Im Kindergarten wird eine temporäre Natur- und Bewegungsgruppe eingerichtet. Den Sachstand hierzu erläuterte Bollingstedts Bürgermeister Marc Prätorius in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung.

Die Heimaufsicht des Kreises sei einbezogen, die Aubrücke zum Bauernwald werde erneuert, und der Platz im Wald wie auch die Turnhalle als Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter seien für in Ordnung befunden worden. 15 Kinder könnten aufgenommen werden. Ein Antrag auf Vergrößerung der Gruppe auf 18 sei bereits eingereicht. Wenn Garderobe und Heizkörper in der Sporthalle demnächst erneuert seien, „sind wir gut aufgestellt und gehen Mitte August an den Start“, so der Bürgermeister.

Auch beim Mittagessen im Kindergarten wird sich etwas ändern. In enger Abstimmung mit dem Kindergarten-Ausschuss wird ein Leistungsverzeichnis erstellt. Danach erfolgt eine Ausschreibung. Die Gemeindevertreter ermächtigten den Bürgermeister, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben. „Hauptsache, es ist für Kinder lecker und für Eltern bezahlbar“, war die einhellige Meinung.

Einigkeit gab es auch dabei, dass an der Gebührensatzung für das nächste Kindergartenjahr nichts verändert wird. Das bisherige Niveau bleibt, weil man schon nah an der vom Land festgelegten Deckelung sei. „Es ist alles noch facettenreich und unausgegoren in diesem Prestigeobjekt der Landesregierung“, begründete Bürgermeister Prätorius den Beschluss, dass erstmal keine Anpassung vorgenommen wird.

Andere Geldangelegenheiten waren reine Selbstgänger: Es gab zwar über- und außerplanmäßige Ausgaben im letzten Verwaltungshaushalt von rund 56.000 Euro; diese verteilten sich jedoch auf so viele Einzelkosten, dass der Bürgermeister nur berichten, aber nichts nachträglich beschließen lassen musste. Auch der Vermögenshaushalt war um 8244 Euro überschritten, ohne dass die Vertretung das hätte verhindern können. Die Summe stand im Zusammenhang mit Planungsleistungen zum Kindergarten-Bau.

Ebenso zügig nahmen die Kommunalpolitiker die Einnahme- und Ausgaberechnungen 2018 der beiden Ortsfeuerwehren zur Kenntnis und stimmten den entsprechenden Finanzplänen für 2020 zu. Und für die Wehr Gammellund billigten sie 2813 Euro für Ersatz von Verschleißteilen sowie einen Führerschein der Klasse C.

Kontrovers wurde es erst, als es um die Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmesstafel ging. Alle sahen zwar die Wichtigkeit in beiden Ortsteilen; doch einige fanden den Aufwand für den Gemeindearbeiter zu hoch und hätten lieber ein zweites Gerät auf Amtsebene, das man häufiger ausleihen könne. Gegen vier Nein-Stimmen bei einer Enthaltung fand sich schließlich eine Mehrheit für ein eigenes differenziert einstellbares Gerät in Smiley-Version mit auswertbaren Daten.

Ein anderes Thema war gar nicht auf Beschluss ausgelegt, damit es bei allen Entscheidungsträgern erst einmal „sacken“ kann: Kommunalmanager Ralf Loell von der SH Netz AG stellte sein Unternehmen vor, das 51.000 Kilometer Stromnetze unterhält, jährlich 140 Millionen Euro investiert und seit 2011 rund 60 Millionen Euro Dividende ausgeschüttet hat.

Bollingstedt kann weit mehr als die bisherigen Anteile erwerben für einen derzeitigen Aktienkaufpreis von 4812,48 Euro. Neben einer Kapitalgarantie winken den 384 kommunalen Anteilseignern eine garantierte Dividende von 152,11 Euro je Aktie. Da wurde schon mal leise gerechnet, und Bürgermeister Marc Prätorius schloss das Thema vorerst mit der Frage: „Können wir damit vielleicht den Kapitaldienst für den Neubau unseres Kindergartens abfedern?“