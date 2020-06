Aus der Gemeindevertretung : Börm vergibt Aufträge für Kindergartenbau

Die Arbeiten der verschiedenen Gewerke belaufen sich auf 310 .100 Euro.

04. Juni 2020, 08:41 Uhr

Börm | In Börm geht es mit den Bauarbeiten für den Anbau des Kindergartens voran. Zur Herstellung der benötigten Fläche wurde das alte Feuerwehrgerätehaus bereits abgerissen. Derzeit erfolgt die Verfüllung der alten Kläranlage. Mit dem Ende der Erdarbeiten werden danach die Fundamente und die Bodenplatte hergestellt.

Nach Auswertung der auf die Ausschreibung eingegangenen Angebote für die einzelnen Gewerke wurden die wirtschaftlich günstigsten zur Auftragsvergabe durch die Gemeindevertreter angenommen. „Mit insgesamt 310.100 Euro sind die Angebote günstiger ausgefallen als der in der Kalkulation enthaltene Kostenrahmen“, stellte Bürgermeister Hans-Peter von Lanken dazu erfreut fest.

Wie bereits berichtet wurde aufgrund einer Auflage des Kreises der Neubau einer Kläranlage erforderlich. Die in einer Eilentscheidung des Bürgermeisters erfolgte Baumaßnahme mit Kosten von 23.000 Euro wurde im Nachhinein einstimmig genehmigt.

Die im Rahmen des Doppik-Verfahrens neu erstellten Jahresabschlüsse 2018 und 2019 ergaben in der Ergebnisrechnung Überschüsse von 6.118 und 56.324 Euro, die den Rücklagen zugeführt wurden. Mit der kreditfinanzierte Beteiligung an der SH Netz AG im Jahr 2019 wurden die 2018 noch vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde vollständig aufgezehrt.

Auch Börm behält seine Badestelle. Der Beschluss der Gemeindevertreter geht jedoch wie in anderen Gemeinden zuvor schon beschlossen, mit einem Rückschritt einher. Nach einer Empfehlung des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages wird die vorhandenen Wasserrutsche als Gefahrenquelle eingestuft und entfernt. Gefährlich ist auch der Bade-Steg, er wird durch eine Absperrung rundum unzugänglich gemacht. Nach Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und Prüfung durch den kommunalen Schadensausgleich soll diese Entscheidung nochmals überprüft werden.

Der am 27. Februar erfolgte Beschluss zur Erstellung eines gemeindeübergreifenden Entwicklungskonzeptes mit den Nachbargemeinden Dörpstedt, Groß und Klein Rheide wurde zurückgenommen. Aufgrund der Anzahl der Gemeinden waren die erwarteten Kosten höher als die festgelegte Obergrenze für eine Förderung in Höhe von maximal 50.000 Euro. Börm wird wie die anderen Dörfer anstelle dessen jetzt ein eigenes Ortsentwicklungskonzept erstellen lassen. Die Projektierung soll für alle Orte jedoch durch ein Planungsbüro erfolgen. Damit sollen Synergien erzielt und ortsübergreifenden Aspekten in der Region Rechnung getragen werden.

Weiteres in Kürze:

>Mit dem Kauf einer Geschwindigkeitsmessanlage sollen an fünf Punkten der Durchgangsstraßen die Verkehrsteilnehmer zur Einhaltung der vorgeschrieben Geschwindigkeit ermahnt werden.

>Aufgrund der Kündigung eines bei der Kirchengemeinde angestellten Friedhofsgärtners übernimmt die Gemeinde die Pflege des Börmer Friedhofes. Die anfallenden Arbeiten sollen durch den Gemeindearbeiter durchgeführt werden.

>In Börm bleibt es weiterhin bei der reduzierter Anzahl von acht Angehörigen in der Gemeindevertretung. Bis zur jüngsten Sitzung hatte sich niemand von den als Nachrücker benannten Personen bereit erklärt den vakanten neunten Sitz in der Vertretung zu übernehmen.