Feuerwehr : Böklunder Wehrführung ist wieder komplett

Gemeindevertretung arbeitet an vielen Details des Baugebiets Dammbrück.

31. Januar 2021, 16:25 Uhr

Böklund | Seit letzter Woche ist die Feuerwehrführung wieder komplett: Die Gemeindevertretung stimmte der Wahl von Björn Otto zum stellvertretenden Gemeindewehrführer zu, anschließend vereidigte ihn Bürgermeister Jürgen Steffensen und händigte ihm die Urkunde als Ehrenbeamter aus.

Der 43-jährige Björn Otto wohnt im „Westend“, ist bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises beschäftigt und bei den Feuerwehren auf Kreisebene gut bekannt; er ist Chef des kreiseigenen Löschzugs Gefahrgut. Seine Wahl erfolgte wegen Corona nicht in einer Versammlung, sondern per Brief, wobei er sich gegen einen Mitbewerber bereits im ersten Wahlgang mehrheitlich durchgesetzt hatte. Beiden Kandidaten dankte der Bürgermeister für die Bereitschaft, die Freiwillige Feuerwehr Böklund personell führungsfähig zu erhalten. Notwendig war die Wahl geworden, weil der neue Gemeindewehrführer Thorben Poggensee (auch erst kürzlich ohne übliche Versammlung gewählt) vorher den Stellvertreter-Posten innegehabt hatte.

Weitere Beschlüsse befassten sich mit der baulichen Entwicklung: Planänderungen im künftigen Wohngebiet „Dammbrück“ betrafen den Standort der Wärmekollektoren, die Versorgungsanlage der Stadtwerke, ein größer dimensioniertes Regenrückhaltebecken, die Zuwegung sowie die auf heimische Gehölze umgestellte Bepflanzung. Als nächste Fleißarbeit für den Bauausschuss stehen die Ermittlung von Grundstücksgrößen, Flurstückszuteilung und Preiskalkulation an. Damit in der Meiereistraße zeitnah seniorengerechte Wohnungen entstehen können, wurde die Bausatzung für dieses neue Wohngebiet beschlossen.

Direkt daneben wird der Toft wegen der Erweiterung der Amtsverwaltung umgestaltet. Für eine diesbezügliche Änderung vergab die Gemeindevertretung den Planungsauftrag, stellte den Bebauungsplan mit zusätzlichen Pkw-Stellflächen sowie zwei E-Ladesäulen auf und vergab einen ersten Bauauftrag über rund 95.000 Euro. In Augustenburg soll ein B-Plan aus den 70er Jahren indes aufgehoben werden. Dort sind nämlich zwischenzeitlich u.a. Carports gebaut worden, was nach der alten Ordnung nicht zulässig gewesen wäre. Damit das alles ab sofort rechtmäßig ist, beschäftigt sich nun ein Ingenieurbüro aus Flensburg damit, dass der Bebauungsplan Nr. 5 aufgehoben wird.

Wegen der Sanierung der Pappelalm rollt auf den TSV ein Problem zu: Die Ausschreibung für drei Gewerke der insgesamt 560.000 Euro teuren Maßnahme ist in Vorbereitung. Die aktive Bauzeit ist von Mai bis Ende August angesetzt. „Danach geben wir dem Rasen die Chance, mit dichter Narbe anzuwachsen. Es wird also in diesem Jahr keinen Spielbetrieb mehr geben“, sagte Bürgermeister Jürgen Steffensen. Auch das Kinderfest werde man an die Auenwaldschule verlagern müssen. Der Idee, Fußballspiele des TSV auf dem dortigen B-Platz auszutragen, folgte die Vertretung nicht, weil der Platz für freies Spielen geöffnet werden soll. Nun läuft alles darauf hinaus, dass die Vereinsplaner sich um freie Zeiten auf Fußballplätzen der Umgebung bewerben müssen.