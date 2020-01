Ortsentwicklung : Böklund will attraktiver werden

Die Gemeinde hat die Bürgerbeteiligung beendet und verschiedene Schlüsselprojekte festgelegt.

15. Januar 2020, 16:18 Uhr

Böklund | Die Bürgerbeteiligung zur Ortsentwicklung in Böklund ist abgeschlossen. Seit April 2019 hattte die Gemeinde in diversen Veranstaltungen und Gesprächen viele Wünsche und Anregungen der Bürger zusammengetragen.

Als wachsende Gemeinde will Böklund auch in Zukunft ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort bleiben. Neben der Entwicklung von Flächen für Wohnungsbau und Gewerbebetrieben gilt es, die Einrichtungen der Dorfgemeinschaft weiter zu entwickeln. So steht das Projekt „Tamlingkoppel – Zentrum der Dorfgemeinschaft“ ganz oben auf der Prioritätenliste. Dahinter verbirgt sich die Entwicklung eines Dorfgemeinschaftshauses mit Festplatz.

Weitere Schlüsselprojekte sind: die Sicherung und Entwicklung des Nahversorgungsstandortes Schulstraße, der Treffpunkt Ortsmitte, der Neubau Feuerwehrgerätehaus, ein Dorfbewegungsraum. Insgesamt gibt es über zwei Dutzend Projekte, die nach und nach umgesetzt oder später angepasst werden sollen.

„Es ist ein gewaltiges Investitionsvolumen. Wir sprechen nur bei den Schlüsselprojekten und der Sanierung der Stolker Straße von fast zehn Millionen Euro“, sagt Bürgermeister Jürgen Steffensen.Das sei eine gewaltige Investition für Böklund. Die Verantwortlichen strebten jedoch an, dass die Gemeinde auch in Zukunft für Bürger und Gewerbetreibende attraktiv bleibt.

Ein deutlicher Wunsch der befragten Bürger war, dass das „Wir-Gefühl“ gestärkt wird. Entsprechend gibt es viele Projekte die dazu beitragen können. „Am Ende müssen die Bürger selber aber dazu beitragen“, sagt der Leiter der Lenkungsgruppe, Timo Hansen. „Wir können nur Möglichkeiten.“ Die Ergebnisse werden der Öffentlichkeit im Rahmen der nächsten Einwohnerversammlung vorgestellt.