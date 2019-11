Vorplatz Böklunder Kirche : Böklund weiht Brautplatz ein

Bürgermeister Jürgen Steffensen hat dafür gesorgt, dass die alte Bezeichnung nicht in Vergessenheit gerät.

Avatar_shz von shz.de

20. November 2019, 08:38 Uhr

Böklund | Der Platz vor dem Hauptaufgang zur Böklunder Kirche heißt wieder „Brautplatz“. Eigentlich hat er immer so geheißen – das wusste nur kaum noch jemand. Aber es steht so in einem Heft der Gemeindechronik, das sich ausführlich mit der Kirche zu Fahrenstedt beschäftigt.

Dort hat Jutta Petersen über die Würdigung des Platzes gelesen und Bürgermeister Jürgen Steffensen gebeten, dafür zu sorgen, dass der alte Name nicht in Vergessenheit gerät. Dieser fand die Idee gut und beauftragte den Kunstschmied „Charly“ Munnecke mit der Anfertigung des Schriftzuges.

Zur offiziellen Wiederbenennung des Platzes lud der Bürgermeister neben Pastor Detlef Tauscher auch die Witwe des Chronisten Harald Rieve, Gerda Rieve, ein.

Ihr Mann schrieb im besagten Chronikband über die Bedeutung solcher Brautplätze im skandinavischen Raum, die oft auf heidnische Kultstätten zurückgingen, in deren Nähe nach der Christianisierung Kirchen gebaut wurden. Dort hielten die Pferdegespanne, und die Bräute gingen zur Kirche. Das ist heute nicht anders – nur dass hier jetzt die Autos parken.

Aus dem Jahr 1873 ist überliefert, dass ein Kirchenältester den Brautplatz vor der Kirche mit Pappeln bepflanzte. Eine Skizze aus dem Jahr 1885 zeigt die mehrreihige Bepflanzung um den Brautplatz mit damaliger Allee bis zum Kirchenportal. Davon ist heute nur noch die zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 gepflanzte Eiche geblieben.

Der Text von Harald Rieve endet mit dem Wunsch, durch Schild oder Inschrift möge der alte Name Brautplatz „vor dem völligen Vergessenwerden bewahrt“ werden. Dafür hat die Gemeinde jetzt gesorgt.