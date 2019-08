Baltic-Open-Air-Festival : BOA: Die Metal-Fans können kommen

Die Vorbereitungen für das diesjährige Baltic-Open-Air-Festival laufen auf Hochtouren. Am Donnerstag geht’s los.

von shz.de

19. August 2019, 17:26 Uhr

Busdorf/Schleswig | In zwei Tagen ist es soweit, dann startet das Baltic-Open-Air-Festival (BOA) im „Wikingerland“ am Rande der Gemeinde Busdorf. Für die Macher ist also Endspurt angesagt. Die Crew um BOA-Veranstalter Daniel Spinler hat derzeit alle Hände voll zu tun. Denn ab Donnerstag wird das 30 Hektar große Festivalgelände am Königshügel mit Hard-Rock und Heavy-Metall auf drei Bühnen erneut zum Beben gebracht.

Große Namen, harte Bands und satter Sound sind angesagt. Unter anderem kommen die Gruppen „Accept“, „Schandmaul“, „Kissin Dynamite“, „Canterra“, „Axxis“ oder „Stainless Steel“. Auf drei Bühnen soll ein wahres Rock- und Metal-Feuerwerk gezündet werden – unter einem Geweih im XXL-Format, das wieder als Wahrzeichen dient.

Neu errichtet wurde ein hölzernes Wikingertor, das die Menschen mit Fackelschein zum Konzertbereich leitet. Erstmalig wird es auf dem Festival auch einen Gottesdienst geben, zu dem Haddebys Pastor Kai Hansen am Sonnabend ab 10 Uhr an die „Viking-Stage“ einlädt. Das You-Go-Team der Kirchengemeinde wird den Gottesdienst mit rund 20 Jugendlichen und Kirchenmusikerin Kerstin Bärenz begleiten. Motto: „Angels and Demons“. Auf dem BOA-Festival, das nun bereits zum neunten Mal stattfindet, steht wieder ausreichend Platz auf den Camping-Grounds zur Verfügung – und natürlich gibt es morgens Brötchen und Kaffee auf dem Veranstaltungsgelände.

Doch bevor es soweit ist, hat Teamleiter André Zettner, der Fachmeister für Veranstaltungstechnik ist, mit dem Aufbau der beiden Hauptbühnen samt Licht- und Tontechnik noch eine Menge zu tun. Zehn Sattelzüge lieferten die tonnenschwere Fracht in den vergangenen Tagen an. Die Bühnentechniker um Zettner haben nun die Aufgabe, die Stahlkonstruktion en zusammenzubauen, die aus rund 5000 Einzelteilen bestehen und mit 40-Tonnen-Gewichten zur Sicherheit im Untergrund verankert werden. „Damit wir auch mit dem norddeutschen Wind klarkommen“, betont Zettner.

Sobald die beiden Bühnen aufgebaut sind, kümmert sich das Team um die Montage der Licht- und Tontechnik. „Heute auf dem grünen Acker zu stehen, der bis Donnerstag zu einer großen Festival-Stadt mit allem Drum und Dran verwandelt wird, das ist das Faszinierende an unserer Arbeit. Wenn alles fertig ist und das Konzert läuft, ist es für uns Veranstaltungstechniker ein tolles Gefühl“, schwärmt Zettner.

Weitere Informationen zum BOA-Festival gibt es im Internet unter www.baltic-open-air.de