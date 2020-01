Prozess : Bluttat in Jübek: Zeugen beschreiben den Angeklagten als freundlich und friedlich

Landgericht Flensburg auf der Suche nach Motiven für die tödlichen Messerstiche.

von Gero Trittmaack

23. Januar 2020, 16:23 Uhr

Jübek/Flensburg | Auch nach dem vierten Verhandlungstag vor dem Landgericht Flensburg ist völlig unklar, warum Judith B. am 31. Juli vergangenen Jahres in Jübek sterben musste. „Wir suchen hier jetzt vor allem nach dem Warum, zum Ob haben wir schon einiges gehört“, sagte der Vorsitzende Richter gestern während der Befragung von Freunden, Bekannten und Nachbarn des 63-jährigen Angeklagten Karl-Heinz D. Ihm wird vorgeworfen, die junge Frau in deren Wohnung erstochen zu haben, bestritt die Tat jedoch am ersten Verhandlungstag und schweigt seitdem. Mit dem „Ob“ könnte sich der Richter auf die Aussage einer Augenzeugin bezogen haben, die schon zu Beginn der Verhandlung im Detail erklärt hatte, dass sie den Angeklagten dabei beobachtet hatte, wie er das Opfer festhielt und ausholende Bewegungen in Richtung ihres Oberkörpers machte. Ein Messer habe sie jedoch nicht sehen können.

Der gestrige Verhandlungstag sollte Aufklärung darüber bringen, was für ein Mensch der Angeklagte ist. Und der Richter stellte immer wieder die gleichen Fragen: Was für ein Typ ist Karl-Heinz D.? Was konnte ihn in Rage bringen? War er leicht zu beeinflussen? Und: Wie war sein Verhältnis zu Frauen?

Die Aussagen der fünf Zeugen, die den Angeklagten teilweise seit Jahrzehnten kennen, ähnelten sich auf verblüffende Weise. Der Angeklagte wurde als freundlich, hilfsbereit, immer gut gelaunt, zuverlässig und friedlich beschrieben. Ein langjähriger Freund brachte die Einschätzung der Persönlichkeit auf den Punkt: „Keiner, der ihn kennt, kann glauben, dass er so etwas getan hat. Nicht Karl-Heinz!“

Der Angeklagte hatte im Laufe der Jahre offenbar viele Freundschaften geknüpft, in seiner Nachbarschaft, bei Arbeitskollegen – und an den Kaffeetischen der Tankstellen in Eggebek und Jübek.

Und daraus entwickelten sich teilweise sehr enge Verbindungen. Im Haus einer 37-jährigen Mutter, die mit Mann und Tochter in Tarp lebt, wurde er praktisch zu einem Familienmitglied, kam regelmäßig zum Essen, half mit Geld aus und wurde Pate der Tochter. „Er ist ein toller Mensch “, sagte die Mutter.

Wie später auch ein weiterer Zeuge, hat sie Karl-Heinz D. nach seiner Festnahme auch im Untersuchungsgefängnis besucht – ihm aber nie die Frage gestellt, was denn dran sei an den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Überhaupt wurde bei den Treffen zwischen dem Angeklagten und seinen Freunden offenbar nicht viel über Persönliches gesprochen. Zwar wussten fast alle, dass Karl-Heinz D. im Heim aufgewachsen war und später in einer Pflegefamilie gelebt hatte, wirklich tiefgreifende Themen aber wurden nach Angaben der Zeugen nicht angeschnitten.

Anders verlief die Aussage einer 75-jährigen Zeugin, die Karl-Heinz D. seit über 30 Jahren kennt und ihn zusammen mit ihrem Mann unter ihre Fittiche genommen hatte, als dessen Pflegeeltern verstorben waren. Auch sie bezeichnete den Angeklagten als liebenswert und hilfsbereit. Aber sie sprach auch offen über seine Defizite. Nach dem Tod seiner Pflegeeltern habe er allein gelebt. „Ich weiß nicht, ob diese Freiheit gut für ihn war“, sagte sie. Karl-Heinz D. habe auch Probleme mit Frauen gehabt. Das sei wohl auf seine Lebensgeschichte zurückzuführen. „Bei einem Gespräch über seine Mutter hat er sich sehr aufgeregt, weil diese ihn weggeben habe“, sagte die Zeugin.

Die Frage nach dem „Warum“ ist weiterhin offen. Die Verhandlung wird am kommenden Dienstag mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt.